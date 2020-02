Οι «κόκκινοι διάβολοι» με ένα γκολ του Μαρσιάλ κι ένα δοκάρι του Γάλλου στο πρώτο μέρος, έσωσαν τουλάχιστον την κατάσταση με το τελικό 1-1 κόντρα στη Μπριζ το βράδυ της Πέμπτης ώστε να έχουν μικρό αβαντάζ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Αντρέας Περέιρα στην προσπάθειά του να βγάλει τη μπάλα από την άμυνα έκανε την παρακάτω... ανεκδιήγητη ενέργεια.

As you all have probably guessed I'm Ole in and one if his biggest fans but...

The first players that need to be shipped out in the summer are Pereira and Lingard. We can't move forward until they're out of the squad imo.pic.twitter.com/qfAsIJEVc2

