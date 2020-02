Ο πιτσιρίκος που όλος ο κόσμος είδε να... ξεχνιέται στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να τον φωνάξουν οι παίκτες της Άρσεναλ να φωτογραφηθεί μαζί τους, ονομάζεται Άλεξ Βήχος και είναι 4,5 ετών. Το βράδυ της Πέμπτης, βρέθηκε για πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα και είχε την τεράστια χαρά να συνοδεύσει παίκτη του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τους «κανονιέρηδες» για τους «32» του Europa League.

Ο μικρούλης, από την παιδοογκολογική μονάδα όπου κάνει χημειοθεραπείες, είχε ζητήσει πριν από 10 μέρες από τον πατέρα του να τον πάει να δει αγώνα των «ερυθρόλευκων». Ο πατέρας του, Γρηγόρης, απευθύνθηκε στον Ολυμπιακό και ο σύλλογος πραγματοποίησε αμέσως το όνειρο του μικρού Άλεξ...

«Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη, την οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά ειδικά την κυρία Γκύζη Αθηνά που ήταν εκείνη που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να γίνει η ευχή του μικρού Άλεξ πραγματικότητα...» ήταν τα λόγια του ευγνώμονα πατέρα για τις στιγμές που έζησε ο γιος του.

Ο μικρός, έπρεπε να φύγει από το γήπεδο λίγη ώρα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Πέμπτης, αφού, το πρωί της Παρασκευής έπρεπε να υποβληθεί σε νέα χημειοθεραπεία στην παιδο ογκολογική μονάδα...

Κράτα γερά μικρέ! Όλοι μαζί σου είναι!

He looked so lost when all the other mascots ran off... so Arsenal players invited him into their team photo pic.twitter.com/hNFh5OnWSY

— B/R Football (@brfootball) February 21, 2020