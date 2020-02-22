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Μπα: «Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας» (pic)

Μπα: «Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας» (pic)

Μπα: «Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας» (pic)

Μετά το παιχνίδι με την Άρσεναλ ο Ουσεϊνού Μπα με ποστάρισμά του στα social media έδωσε το επόμενο... στίγμα για τον Ολυμπιακό.

«Υπάρχει απογοήτευση για χθες αλλά από αυτό κιόλας το Σαββατοκύριακο πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να είμαστε πάλι καλά. Να είμαστε καλά και παρόντες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπα.

 

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