Μπα: «Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας» (pic)

«Υπάρχει απογοήτευση για χθες αλλά από αυτό κιόλας το Σαββατοκύριακο πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να είμαστε πάλι καλά. Να είμαστε καλά και παρόντες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπα.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΣΠΑΛ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
LIVE
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 95vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 95
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 75vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 62
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 52vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 70
LIVE
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 40vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 42
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 53vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 61
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΑΝΤ -
ΛΙΛ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΠΑΟΚ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
BINH DINH -
BS POLONIA BYTOM -vs
RKS RADOMSKO -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
GKS KATOWICE -vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SLEZA WROCLAW -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ -vs
STAL KRASNIK -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΡΕΖΟΒΙΑ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ -vs
HURAGAN MORAG -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
KKS 1925 KALISZ -
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -vs
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 -vs
ΟΡΛΕΤΑ ΡΑΝΤΖΙΝ ΠΟΝΤΛAΣΚΙ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SWIT SKOLWIN -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΧΕΤΜΑΝ ΖAΜΟΣΚ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
Μετά το παιχνίδι με την Άρσεναλ ο Ουσεϊνού Μπα με ποστάρισμά του στα social media έδωσε το επόμενο... στίγμα για τον Ολυμπιακό.
«Υπάρχει απογοήτευση για χθες αλλά από αυτό κιόλας το Σαββατοκύριακο πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να είμαστε πάλι καλά. Να είμαστε καλά και παρόντες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπα.