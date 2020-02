«Έξω οι Ναζί» από ultras της Άιντραχτ προς όσους δεν τήρησαν σιγή για τα θύματα της Χανάου (vid)

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Καμία ανοχή στους Ναζί, ούτε καν σε πράξεις που προσιδιάζουν σε τέτοια φρονήματα. Οι οργανωμένοι της Άιντραχτ το μετέδωσαν με επιβλητικό τρόπο στο ματς του Europa League απέναντι στην Ζάλτσμπουργκ, ακόμη κι αν έπρεπε να πάνε κόντρα σε υποστηρικτές των Αετών.

Το σκηνικό ξεκίνησε όταν μερίδα οπαδών έδειξαν ασέβεια, χωρίς να τηρήσουν την ενός λεπτού σιγή για τα θύματα που χάθηκαν στην ακροδεξιά επίθεση της Χανάου. Η απάντηση των γηπεδούχων ultras ήταν εμφατική και άμεση.

Σύσσωμο το πέταλο των οργανωμένων άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «έξω οι Ναζί», διαγράφοντας με στόμφο το περιστατικό αμάυρωσης της μνήμης των εννιά αδικοχαμένων ανθρώπων και κερδίζοντας επάξια το ρισπέκτ από το διεθνές φίλαθλο κοινό για την τοποθέτηση τους.

Δείτε το βίντεο:

German football fans from the Eintracht Frankfurt club chanting "Nazis out!" following the right-wing terror attack in Hanau on Wednesday that killed at least 9 people. pic.twitter.com/apqAgk2cc4

— redfish (@redfishstream) February 21, 2020