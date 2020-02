Ο Ολλανδός επιθετικός του Άγιαξ θεώρησε πως ο αντίπαλός του ήταν τρομερά υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε, παρέμεινε κάτω και έκανε ότι πονούσε έπειτα από την διεκδίκηση της μπάλας στην οποία συμμετείχαν οι δυο τους.

Έτσι, πάνω στην ένταση και τα νεύρα του, ο Μπάμπελ έπεσε κάτω κάνοντας ακριβώς τις ίδιες κινήσεις με τον Νιόμ, ενώ όταν σηκώθηκε έκανε πως κούτσαινε όντας δίπλα στον αντίπαλό του για να του δείξει ότι δεν τον έπειθε!

Ryan Babel really made the guy looked stupid by mimicking his fake injury.

Watch nd retweet pic.twitter.com/lULVmQLQ1E

— sophia (@90sSophie) February 20, 2020