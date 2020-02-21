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ΑρχικήΠοδόσφαιροEuropa League
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Αρτέτα: «Εκπληκτικό το γκολ του Λακαζέτ, έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός» (vid)

Αρτέτα: «Εκπληκτικό το γκολ του Λακαζέτ, έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός» (vid)

Αρτέτα: «Εκπληκτικό το γκολ του Λακαζέτ, έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός» (vid)

Ο τεχνικός της Άρσεναλ χαρακτήρισε «εκπληκτικό» το γκολ που σημείωσε η ομάδα του στο Καραϊσκάκη, προσθέτοντας πως έμεινε εντυπωσιασμένος και από το παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Δείτε όσα είπε ο Αρτέτα στην κάμερα της Cosmote TV:

 

 

 

 

 

 

 

 

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