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Σεμέδο: «Κάναμε καλό παιχνίδι» (vid)

Σεμέδο: «Κάναμε καλό παιχνίδι» (vid)

Σεμέδο: «Κάναμε καλό παιχνίδι» (vid)

Ο στόπερ του Ολυμπιακού σχολίασε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να πάρουν... κάτι από το αποψινό ματς με την Αρσεναλ 

Το... κάτι παραπάνω θα μπορούσε να πάρει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρσεναλ, όπως τόνισε ο Σεμέντο στην Cosmote TV.  «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλά ήμασταν άστοχοι στην τελική προσπάθεια. Δεχτήκαμε γκολ σε ένα σημείο που ελέγχαμε το ματς. Πρέπει να δούμε το επόμενο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, και μετά να πάμε όσο πιο καλά προετοιμασμένοι μπορούμε στο Λονδίνο. Εντός ή εκτός είναι δύσκολα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Εμείς προετοιμάζουμε το παιχνίδι όσο καλύτερα μπορούμε και προσπαθούμε για το καλύτερο», σχολίασε και μετά του μεταφέρθηκε πως δεν θα παίξει στη ρεβάνς. «Δεν ήξερα πως με μία κίτρινη θα έμενα εκτός. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος θα παίζει και ποιος θα είναι εκτός. Αυτό που μετράει είναι η ομάδα να είναι καλά προετοιμασμένη για να παίξει με όλες της τις δυνάμεις».
 

 

 

 

 

 

 

 

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