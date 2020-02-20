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Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η μεγάλη απόκρουση του Σα σε σουτ του Λακαζέτ (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η μεγάλη απόκρουση του Σα σε σουτ του Λακαζέτ (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η μεγάλη απόκρουση του Σα σε σουτ του Λακαζέτ (vid)

Η Άρσεναλ πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 85' αλλά ο Σα σταμάτησε το σουτ του Λακαζέτ.

Η Άρσεναλ έφυγε στην αντεπίθεση πιάνοντας ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ομπαμεγιάνγκ πάσαρε στον Λακαζέτ, αλλά το σουτ του τελευταίου έβγαλε ο Σα σε κόρνερ.

 

 

 

 

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