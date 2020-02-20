Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η μεγάλη απόκρουση του Σα σε σουτ του Λακαζέτ (vid)

Η Άρσεναλ έφυγε στην αντεπίθεση πιάνοντας ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ομπαμεγιάνγκ πάσαρε στον Λακαζέτ, αλλά το σουτ του τελευταίου έβγαλε ο Σα σε κόρνερ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 69vs
ΚΙΜΚΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 60vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 0vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 4vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3vs
ΜΠΡAΓΚΑ 2
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΝΙΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
RADUNIA STEZYCA -
ROW 1964 RYBNIK -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
Η Άρσεναλ πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 85' αλλά ο Σα σταμάτησε το σουτ του Λακαζέτ.
Η Άρσεναλ έφυγε στην αντεπίθεση πιάνοντας ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ομπαμεγιάνγκ πάσαρε στον Λακαζέτ, αλλά το σουτ του τελευταίου έβγαλε ο Σα σε κόρνερ.