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Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η όμορφη στιγμή με τον πιτσιρικά και τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» (pics)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η όμορφη στιγμή με τον πιτσιρικά και τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» (pics)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η όμορφη στιγμή με τον πιτσιρικά και τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» (pics)

Ένα όμορφο σκηνικό πριν από τη σέντρα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης της ενδεκάδας της Άρσεναλ με έναν πιτσιρικά.

Ο μικρός κοίταζε τους παίκτες της Αρσεναλ, αλλά δεν ήξερε που να καθίσει για τη φωτογραφία, με τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» να του δείχνουν που ακριβώς να τοποθετηθεί για να μπει κι αυτός στο πλάνο. Όπως και έκανε!

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