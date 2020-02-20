Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Η όμορφη στιγμή με τον πιτσιρικά και τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» (pics)

Ο μικρός κοίταζε τους παίκτες της Αρσεναλ, αλλά δεν ήξερε που να καθίσει για τη φωτογραφία, με τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» να του δείχνουν που ακριβώς να τοποθετηθεί για να μπει κι αυτός στο πλάνο. Όπως και έκανε!
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
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ΜΙΛAΝΟ 51vs
ΚΙΜΚΙ 59
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ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 39vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 40
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ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1
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ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1
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ΚΛΟΥΖ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
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ΧΕΤAΦΕ 2vs
ΑΓΙΑΞ 0
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ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
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ΣΕΛΤΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK STUDENTSKI GRAD 0vs
GSP POLET DORCOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRYVBAS KRYVYI RIH 0vs
FC OREL TSARICHANKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK PRIKAMYE 5vs
AKADEMIYA PERMSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ 3vs
ILPAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
STROEMMEN 3vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK BSK 1926 2vs
F.K. UMKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAZOVYK KAMENSKE 4vs
TOPOL DNIPRO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ 2vs
BAD SCHALLERBACH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙAΣΕΝ 6vs
SVERRESBORG 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC STATTEGG 0vs
USV WUNDSCHUH 0
ΤΕΛΙΚΟ
TROFAIACH 4vs
BRUCK MUR 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV ROSEGG 0vs
ATUS VELDEN 13
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ FC 3vs
LISSE 4
HINNA -vs
ΒΙΝΤΑΡ -
Ένα όμορφο σκηνικό πριν από τη σέντρα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης της ενδεκάδας της Άρσεναλ με έναν πιτσιρικά.
Ο μικρός κοίταζε τους παίκτες της Αρσεναλ, αλλά δεν ήξερε που να καθίσει για τη φωτογραφία, με τους παίκτες των «Κανονιέρηδων» να του δείχνουν που ακριβώς να τοποθετηθεί για να μπει κι αυτός στο πλάνο. Όπως και έκανε!