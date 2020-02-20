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Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Σεμέδο χάνει τη ρεβάνς του Emirates (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Σεμέδο χάνει τη ρεβάνς του Emirates (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Σεμέδο χάνει τη ρεβάνς του Emirates (vid)

Σημαντική απώλεια για τον Ολυμπιακό ενόψει της ρεβάνς με την Αρσεναλ, καθώς ο Ρούμπεν Σεμέδο συμπλήρωσε κάρτες στο ματς του Καραϊσκάκη.

Ο Πορτογάλος στόπερ δέχθηκε την κίτρινη στο 26' για τράβηγμα και συμπλήρωσε κάρτες. Έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Πέδρο Μαρτίνς στη ρεβάνς του Emirates κόντρα στην Άρσεναλ.

 

 

 

 

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