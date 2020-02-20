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Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Λένο έσωσε τους «Κανονιέρηδες» από αυτογκόλ (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Λένο έσωσε τους «Κανονιέρηδες» από αυτογκόλ (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Λένο έσωσε τους «Κανονιέρηδες» από αυτογκόλ (vid)

Η σέντρα του Μασούρα προκάλεσε πρόβλημα στην άμυνα της Άρσεναλ με τον Λένο να σώζει την εστία του από αυτογκόλ.

Ο Μασούρας στο 25' σέντραρε μέσα στην περιοχή της Άρσεναλ, με τους αμυντικούς των Κανονιέρηδων να μπερδεύονται και τον Λένο να απομακρύνει ενστικτωδώς και να γλιτώνει την ομάδα του από αυτογκόλ που θα έβαζε μπροστά τον Ολυμπιακό.

 

 

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