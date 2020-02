Φαν Πέρσι: «Θα νικήσει η Άρσεναλ με 2-1»

Ολυμπιακός - Άρσεναλ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Ως παλαίμαχος πλέον, ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι βρίσκει χρόνο για να κάνει προβλέψεις για παιχνίδια ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε. Η UEFA ζήτησε από τον Ολλανδό άλλοτε επιθετικό των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει προβλέψεις για τους αγώνες τους με Ολυμπιακό και Κλαμπ Μπριζ αντίστοιχα.

Παρ' ότι Κανονιέρηδες και Κόκκινοι Διάβολοι αγωνίζονται εκτός έδρας, σε Αθήνα και Μπριζ αντίστοιχα, ο Φαν Πέρσι προέβλεψε νίκη της Άρσεναλ με 2-1 επί του Ολυμπιακού, αλλά και «διπλό» της Γιουνάιτεντ με 3-1.

Στην αρχή του «τιτιβίσματος», βεβαίως, ο Ολλανδός ανέφερε πως «δεν είμαι καθόλου καλός στο να προβλέπω σκορ». Οπότε;

I'm always horrible in predicting scores , but let me guess.. Brugge 1-3 Man U & Olympiacos 1-2 Arsenal! https://t.co/b0y0bvoAUn

— Robin van Persie (Persie_Official) February 20, 2020