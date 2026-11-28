Περισσότεροι από 1.000 φίλοι του ΟΦΗ έχουν κλείσει τη θέση τους για τη σπουδαία εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπενφίκα.

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του το πιο δύσκολο παιχνίδι του στη League Phase του Europa League, καθώς για την 6η αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από την Μπενφίκα στη Λισαβόνα. Φυσικά, η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν θα είναι μόνη της σε αυτό το σπουδαίο ματς.

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 1.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους για το «Ντα Λουζ», κάτι που σημαίνει πως οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα έχουν δυναμική στήριξη στο πλευρό τους.

Η διαδικασία πώλησης των εισιτηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη, μέσω της πλατφόρμας Μore και κάθε «κομμάτι» κοστολογείται στα 25 ευρώ.

Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, όσοι Ομιλίτες έχουν αποκτήσει εισιτήριο, θα λάβουν στο email τους εισιτήριο, με το οποίο θα εισέλθουν στη Θύρα «Mais Vantagens Stand».