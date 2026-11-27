Δείτε όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά τη συντριβή της Μπενφίκα από τη Βικτόρια Πλζεν.

Η Μπενφίκα παρουσιάστηκε αγνώριστη στο Πλζεν και μοιραία διασύρθηκε με 4-0 από την τοπική Βικτόρια, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να παραδέχεται μετά την αναμέτρηση πως η ομάδα του καλείται να βελτιωθεί άμεσα. Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας φορ ανέφερε πως «ακόμη κι όταν έχεις μια κακή μέρα, δεν μπορείς να χάνεις με αυτόν τον τρόπο», ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι οπαδοί των Αετών θα τους στηρίξουν παρά τη βαριά ήττα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τι έγινε. Δεν ήμασταν καλοί. Ακόμη κι όταν έχεις μια κακή μέρα, δεν μπορείς να χάνεις με αυτόν τον τρόπο. Μπορείς να χάσεις με ένα ή δύο γκολ, αλλά ποτέ έτσι. Πρέπει να βελτιωθούμε το συντομότερο δυνατό, καθώς έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας.

Η Πλζεν έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι και άξιζε τη νίκη. Πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και όχι τη Βικτόρια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για τη νίκη, αλλά εμείς πρέπει να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και να είμαστε πιο δυναμικοί στις μονομαχίες. Χάσαμε πολλές μονομαχίες και δεν γίνεται να δεχόμαστε δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά και να πηγαίνουμε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 3-0. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχει περισσότερο να κάνει με τη νοοτροπία και τον χαρακτήρα μας, στοιχεία στα οποία πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε επίσης διαφορετική νοοτροπία ως ομάδα. Δεν γίνεται η Μπενφίκα να χάνει παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι για τους οπαδούς μας, που ταξίδεψαν μέχρι εδώ για να μας δουν. Δεν δείξαμε ούτε το 10% των δυνατοτήτων μας.

Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι. Ακόμη και σε μια κακή μέρα μπορείς να χάσεις, αλλά ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πολλούς οπαδούς που μας στηρίζουν. Δεν παίζουμε για τον Παυλίδη ή για οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή. Παίζουμε για τον σύλλογο και τους οπαδούς μας. Πρέπει να καταλάβουμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Προφανώς και δεν είμαστε τόσο κακοί όσο δείξαμε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν γίνεται να παρουσιάζουμε μια τόσο κακή εικόνα. Όταν χάνεις με 4-0, αυτό απαγορεύεται. Ελπίζω οι οπαδοί μας να μας στηρίξουν τη Δευτέρα στο Ντα Λουζ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γι' αυτούς, αλλά υποσχόμαστε ότι όλοι οι παίκτες της ομάδας θα δώσουν τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι».