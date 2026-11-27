Ο άλλοτε αμυντικός του ΠΑΟΚ, Μιγκέλ Βίτορ, μίλησε για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Το τρίτο ημίχρονο του επεισοδιακού Μπεσίκτας-Χάποελ Μπερ Σεβά καλά κρατεί, με έναν παλιό μας γνώριμο να μιλά για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση για τη League Phase του Europa League στο ουδέτερο Μπατούμι.

Ο λόγος για τον Μιγκέλ Βίτορ, ο οποίος την τελευταία δεκαετία, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, αγωνίζεται στους Ισραηλινούς και μάλιστα έχει εκπροσωπήσει και τη χώρα δώδεκα φορές, φορώντας το εθνόσημό της στο στήθος.

Όπως είπε ο αρχηγός της Χάποελ, ο Ορκούν Κιοκτσού αρνήθηκε να του δώσει το χέρι και του εξήγησε πως «στη δική μας κουλτούρα, δεν δίνουμε το χέρι σε όσους έχουν αίμα στο δικό τους». Μάλιστα, ο 37χρονος πια στόπερ σχολίασε εν συνεχεία ότι «δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τόσο πολύ την πολιτική με το ποδόσφαιρο».