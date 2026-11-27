Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά: Η αποκάλυψη πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ
Το τρίτο ημίχρονο του επεισοδιακού Μπεσίκτας-Χάποελ Μπερ Σεβά καλά κρατεί, με έναν παλιό μας γνώριμο να μιλά για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση για τη League Phase του Europa League στο ουδέτερο Μπατούμι.
Ο λόγος για τον Μιγκέλ Βίτορ, ο οποίος την τελευταία δεκαετία, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, αγωνίζεται στους Ισραηλινούς και μάλιστα έχει εκπροσωπήσει και τη χώρα δώδεκα φορές, φορώντας το εθνόσημό της στο στήθος.
Όπως είπε ο αρχηγός της Χάποελ, ο Ορκούν Κιοκτσού αρνήθηκε να του δώσει το χέρι και του εξήγησε πως «στη δική μας κουλτούρα, δεν δίνουμε το χέρι σε όσους έχουν αίμα στο δικό τους». Μάλιστα, ο 37χρονος πια στόπερ σχολίασε εν συνεχεία ότι «δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τόσο πολύ την πολιτική με το ποδόσφαιρο».
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🔥 Hapoel Beer Sheva kaptanı Miguel Vitor: “Orkun Kökçü’ye neden elimi sıkmadığını sordum, “Bizim kültürümüzde kanlı eller, sıkılmaz” yanıtını verdi. Futbolu bu kadar siyasete alet etmeye gerek olmadığını düşünüyorum.” https://t.co/Gnd5fdb3Le— MR King News TR (@mknews_tr) November 26, 2026
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