Ο πρόεδρος της Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας τοποθετήθηκε για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League.

Με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι, η Μπεσίκτας αντιμετώπισε τη Χάποελ Μπρ Σεβά επί γεωργιανού εδάφους για το Europa League, με την αναμέτρηση να στιγματίζεται από επεισόδια που έφεραν τη διακοπή της για περίπου μισή ώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Τα όσα συνέβησαν έφεραν την αντίδραση τουρκικών ομάδων, που τάχθηκαν υπέρ των Μαύρων Αετών, ενώ μετά το φινάλε του αγώνα, ο Κασούμ Ουατάρα εθεάθη να φέρνει στον αγωνιστικό χώρο μία σημαία της Παλαιστίνης.

Για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Μπατούμι, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με τον Ιμπραΐμ Χατζιοσμάνογλου να αναφέρει, σύμφωνα με ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ότι η διεξαγωγή του ματς σε ουδέτερο έδαφος αποτέλεσε επιθυμία των Τούρκων, καθώς οι ομάδες του Ισραήλ δεν είναι ευπρόσδεκτες.

«Το Ισραήλ σκοτώνει μωρά. Το έχω πει στις συνεδριάσεις της UEFA. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι οι ισραηλινές ομάδες πρέπει να αποβληθούν από το ποδόσφαιρο. Είχα συνοδεύσει την αποστολή της Μπεσίκτας στο προηγούμενο παιχνίδι της με ισραηλινή ομάδα. Έχουμε συγκεκριμένη κρατική πολιτική: Δεν θέλουμε ισραηλινές ομάδες στην Τουρκία. Αν η Μπεσίκτας ήθελε να παίξει στην Κωνσταντινούπολη, η UEFA θα το επέτρεπε. Αν η ισραηλινή ομάδα δεν ερχόταν, θα έχανε τον αγώνα στα χαρτιά. Η UEFA δεν θα έκανε το λάθος να μεταφέρει το παιχνίδι σε άλλη χώρα για λόγους ασφαλείας. Άλλωστε, ο πρόεδρος της UEFA είναι φίλος μας και δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο εις βάρος της Τουρκίας.

Η ομάδα μιας χώρας που σκοτώνει μωρά δεν μπορεί να αγωνίζεται σε αυτά τα εδάφη. Η UEFA ζητά μόνο εγγυήσεις για την ασφάλεια. Το κράτος μας μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και ο αγώνας θα μπορούσε να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, εμείς δεν θέλουμε να έρθουν σε τουρκικό έδαφος. Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τιμωρίες για περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα επιβολής ποινής λόγω της παλαιστινιακής σημαίας», ανέφερε ο Χατζιοσμάνογλου.