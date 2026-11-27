Μπεσίκτας: Η στιγμή που παίκτης καλύπτει το όνομα της UEFA με σημαία της Παλαιστίνης
Η Μπεσίκτας επικράτησε 2-1 της Χάποελ Μπερ Σεβά σε ματς που διεξήχθη στην ουδέτερη Γεωργία, σε μία επεισοδιακή αναμέτρηση η οποία διακόπηκε για περίπου μισή ώρα στο πρώτο ημίχρονο λόγω ταραχών στις κερκίδες.
Οπαδοί του τουρκικού κλαμπ είχαν κάνει από νωρίς την εμφάνισή τους στο γήπεδο με σημαίες της Παλαιστίνης, μία εκ των οποίων έφτασε στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε. Μάλιστα, ο Κασούμ Ουατάρα εθεάθη να παίρνει τη σημαία και να την αφήνει πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, που την ώρα εκείνη ανέγραφαν τις λέξεις UEFA Europa League. Δευτερόλεπτα αργότερα, η σημαία επιστράφηκε στους οπαδούς.
UEFA’nın üzerine FİLİSTİN BAYRAĞI 🇹🇷🇵🇸 https://t.co/epzrk6azPC— Doğan Gündoğdu (@dogangundogdutv) November 26, 2026
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