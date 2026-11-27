Ο Κασούμ Ουατάρα της Μπεσίκτας άφησε μία σημαία της Παλαιστίνης πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες μετά το επεισοδιακό ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η Μπεσίκτας επικράτησε 2-1 της Χάποελ Μπερ Σεβά σε ματς που διεξήχθη στην ουδέτερη Γεωργία, σε μία επεισοδιακή αναμέτρηση η οποία διακόπηκε για περίπου μισή ώρα στο πρώτο ημίχρονο λόγω ταραχών στις κερκίδες.

Οπαδοί του τουρκικού κλαμπ είχαν κάνει από νωρίς την εμφάνισή τους στο γήπεδο με σημαίες της Παλαιστίνης, μία εκ των οποίων έφτασε στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε. Μάλιστα, ο Κασούμ Ουατάρα εθεάθη να παίρνει τη σημαία και να την αφήνει πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, που την ώρα εκείνη ανέγραφαν τις λέξεις UEFA Europa League. Δευτερόλεπτα αργότερα, η σημαία επιστράφηκε στους οπαδούς.