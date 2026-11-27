Οι δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ το «πάλεψε» όσο μπορούσε στον αγώνα με την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο, όμως ηττήθηκε με 3-1. Ο χαφ των Κυπελλούχων Ελλάδας, Γιώργος Κανελλόπουλος, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του θα δώσει τα πάντα στα επόμενα τρία ματς για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου

«Το παλέψαμε, δώσαμε μάχες, αλλά δεχθήκαμε το γκολ και το παιχνίδι τελείωσε. Σίγουρα ήταν μία ευκαιρία για το τρίποντο, αλλά έχουμε ακόμη τρία ματς για να δώσουμε ό,τι έχουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση».