Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα του ΟΦΗ με 1-3 από την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο.

Την ήττα με 1-3 από την Άντερλεχτ γνώρισε ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να κυνηγούν το σκορ από το πρώτο μέρος, να μειώνουν με τον Φούντα, αλλά να μην καταφέρνουν κάτι περισσότερο.

Τα γκολ των Μπενταγιέμπ και Άσγκααρντ στο 20' και στο 39' έκαναν το 0-2 για την Άντερλεχτ, με τον Φούντα να μειώνει σε 1-2 στο 54' με χτύπημα πέναλτι.

Στο 63' ο Νους με σέντρα - σουτ πήγε να ισοφαρίσει, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, με τη βελγική ομάδα να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στις καθυστερήσεις με τον Μπερτατσίνι.