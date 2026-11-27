ΟΦΗ - Άντερλεχτ 1-3: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών
Την ήττα με 1-3 από την Άντερλεχτ γνώρισε ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να κυνηγούν το σκορ από το πρώτο μέρος, να μειώνουν με τον Φούντα, αλλά να μην καταφέρνουν κάτι περισσότερο.
Τα γκολ των Μπενταγιέμπ και Άσγκααρντ στο 20' και στο 39' έκαναν το 0-2 για την Άντερλεχτ, με τον Φούντα να μειώνει σε 1-2 στο 54' με χτύπημα πέναλτι.
Στο 63' ο Νους με σέντρα - σουτ πήγε να ισοφαρίσει, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, με τη βελγική ομάδα να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στις καθυστερήσεις με τον Μπερτατσίνι.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.