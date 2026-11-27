Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr τι συνέβη και ο Ολυμπιακός «ήπιε θάλασσα» μετά το πρώτο γκολ της Μίλαν.

Ο Ολυμπιακός δεν έχασε απλώς ένα παιχνίδι από τη Μίλαν. Έχασε μια τεράστια ευκαιρία να πετύχει μια ευρωπαϊκή νίκη που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη φετινή του πορεία. Όπως είχε αποτελέσει κάποτε μια βραδιά του Δεκέμβρη του 2018, πάλι απέναντιστη Μίλαν! Κι αυτό που αφήνει μία πικρή γεύση είναι ότι για περίπου 50 λεπτά παρουσίασε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έβαλε στα σχοινιά έναν αντίπαλο τεράστιας ποιότητας και έφτασε να προηγείται με 2-0. Στο τέλος, όμως, έφυγε από το γήπεδο με άδεια χέρια και τέσσερα γκολ στην πλάτη. Η εικόνα της ανατροπής ήταν σχεδόν σοκαριστική.

Το σχέδιο του Αλγκουαθίλ και η επιβράβευση του 2-0

Η αλήθεια είναι ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε προετοιμάσει πολύ καλά την αναμέτρηση. Η επιλογή της τριάδας στην άμυνα, που την είχε δοκιμάσει στον Ρέντη για ελάχιστα λεπτά παραμονή του αγώνα, έδωσε διαφορετική ισορροπία στους «ερυθρόλευκους», ενώ η παρουσία των Σα και Φρόιλερ στον άξονα βοήθησε στην κυκλοφορία και στην προσπάθεια να περιοριστεί η ποιότητα της ιταλικής μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός δεν φοβήθηκε τη Μίλαν, δεν την περίμενε παθητικά και προσπάθησε να την πιέσει, να της δημιουργήσει προβλήματα και να εκμεταλλευτεί τα κενά της. Το γκολ του Πιρόλα στο 31' ήταν η επιβράβευση της προσπάθειας, ενώ το 2-0 του Ζότα στο 49' έμοιαζε να βάζει τις βάσεις για μια ιστορική βραδιά.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να κάνει σχεδόν τα πάντα σωστά, αλλά δεν είχε υπολογίσει πόσο δύσκολο θα ήταν να διατηρήσει την ίδια ένταση μέχρι το τέλος. Η χαμένη ευκαιρία του Πέντερσεν για το 3-0 στο 55' ήταν ασφαλώς κομβική. Ένα τρίτο γκολ θα άλλαζε οριστικά τις ισορροπίες. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί άλλοθι για όσα ακολούθησαν.

Το 2-1 έφερε πανικό και κατάρρευση λόγω Χάτσινσον και όχι μόνο!

Από το 56' και μετά, όταν ο Χάτσινσον μείωσε σε 2-1, ο Ολυμπιακός ήπιε κυριολεκτικά θάλασσα! Εκεί που μέχρι πρότινος έβγαζε αυτοπεποίθηση, ένταση και αμυντική συνοχή, ξαφνικά έχασε τον προσανατολισμό του. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να βγει οργανωμένα από την πίεση, δεν μπορούσε να περιορίσει τις κινήσεις των αντιπάλων και, κυρίως, δεν είχε καθαρό μυαλό για να διαχειριστεί την κατάσταση. Η Μίλαν αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι είχε αλλάξει. Πίεσε περισσότερο, έβαλε ταχύτητα στο παιχνίδι της και βρήκε απέναντί της μια ομάδα που έμοιαζε να έχει ξεχάσει όσα έκανε εξαιρετικά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά είχε έναν Χάτσινσον από... άλλο πλανήτη.

Το 2-2 του Σισέ στο 63' και το 2-3 του Πούλισικ στο 71' ήρθαν με χαρακτηριστική ευκολία για το επίπεδο μιας τέτοιας αναμέτρησης. Ο Χάτσινσον έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, συμμετέχοντας και στα τρία γκολ της Μίλαν, ενώ η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού διαλύθηκε μέσα σε ένα τέταρτο. Δεν ήταν μόνο η ατομική ποιότητα των Ιταλών. Ήταν και η αδυναμία των γηπεδούχων να αντιδράσουν, να κάνουν ένα φάουλ όταν έπρεπε, να κλείσουν έναν διάδρομο, να κερδίσουν μια μονομαχία ή να κρατήσουν την μπάλα για μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα.

Δεν είχε δυνάμεις και έχασε την ψυχραιμία του

Ασφαλώς, ο Ολυμπιακός ξέμεινε από καύσιμα. Μετά από 50 λεπτά έξοχου ποδοσφαίρου, η ένταση άρχισε να πέφτει, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών μεγάλωσαν και οι δυνάμεις δεν επαρκούσαν για να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Μίλαν. Ο Αλγκουαθίλ το παραδέχθηκε και ο ίδιος μετά το παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι αν η ομάδα του άντεχε ακόμη πέντε λεπτά, θα είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη.

Ωστόσο, η κόπωση δεν εξηγεί τα πάντα. Μια ομάδα μπορεί να μην έχει τις ίδιες δυνάμεις, αλλά οφείλει να βρίσκει διαφορετικούς τρόπους για να προστατεύει το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε. Θα πει κάποιος ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα πρόσωπα για να μπουν στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Έλειπαν τα τρεξίματα των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο. Ορθώς! Όπως και να ‘χει, όταν δέχθηκε το πρώτο γκολ, αντί να συσπειρωθεί και να περιορίσει τους χώρους, έχασε την ψυχραιμία του. Και όταν ισοφαρίστηκε, έμοιαζε να μην έχει καμία απάντηση.

Εδώ μπαίνει και η διαχείριση από τον πάγκο. Η Μίλαν ανακάτεψε την τράπουλα, έβαλε φρέσκα πόδια και βρήκε νέες λύσεις, με τον Πούλισικ και τον Μουσά να προσφέρουν ταχύτητα και ποιότητα. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις του Αλγκουαθίλ (δεν φέρει καμία ευθύνη γιατί δεν είχε πολλές επιλογές στον πάγκο) δεν κατάφεραν να ανακόψουν την κατηφόρα. Οι αλλαγές ήρθαν σε μια στιγμή που η ομάδα είχε ήδη χάσει τον έλεγχο και δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν την ισορροπία. Κι εδώ που τα λέμε, δεν είχε και παίκτες στον πάγκο για να γυρίσει το σκηνικό.

Το πραγματικό μάθημα της βραδιάς

Το μεγαλύτερο κρίμα είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε αποδείξει πως μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τη Μίλαν και να την (ξανα)κερδίσει. Δεν ήταν μια ομάδα που απλώς στάθηκε τυχερή και προηγήθηκε. Έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο κομμάτι, είχε σχέδιο, είχε ένταση, είχε αποτελεσματικότητα και είχε σχέδιο εξόντωσης των ατού της Μίλαν. Αλλά όταν ήρθε η δύσκολη στιγμή, δεν είχε ούτε τις δυνάμεις ούτε την ψυχραιμία ούτε τις σωστές αντιδράσεις για να κρατήσει όσα είχε κερδίσει.

Αυτό είναι το πραγματικό μάθημα της βραδιάς. Δεν αρκεί να παίζεις σπουδαίο ποδόσφαιρο για 50-55 λεπτά. Πρέπει να ξέρεις και πώς θα επιβιώσεις όταν ξεμείνεις από καύσιμα, ακόμη και σε μία βραδιά που οι συνθήκες πριν από το ματς δεν ήταν οι ιδανικότερες λόγω των πολλών απουσιών. Ο Ολυμπιακός, μετά το 2-1, κατέρρευσε και έχασε. Δεν χάθηκε όμως και ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του το να τερματίσει στο τοπ-8 της League Phase του Europa League.