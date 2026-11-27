Europa League: Στους πόσους βαθμούς έχει κριθεί η πρόκριση στα νοκ άουτ και το πρόγραμμα του ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμολογικό όφελος από το απαιτητικό ματς με την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο, καθώς έχασε με 3-1 και παρέμεινε στους 6 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές της League Phase του Europa League. Ο στόχο βέβαια παραμένει ο ίδιος με αυτόν που είχε θέσει ο Χρήστος Κόντης πριν το ματς με τους Βέλγους. Ακόμα τέσσερις βαθμούς μέχρι τέλους!
Θυμίζουμε πως οι ομάδες της πρώτης 8αδας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλά ματς για τα Play Offs.
Tην πρώτη σεζόν του format της League Phase η 8η ομάδα είχε 14 βαθμούς, όπου η Ρέιντζερς πήρε την ισοβαθμία με Μπόντο Γκλιμτ, Άντερλεχτ και Στεάουα, ενώ η 24αδα κρίθηκε στους 10 πόντους, όπου προκρίθηκαν ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρ, όμως με τους ίδιους βαθμούς έμειναν εκτός η Μπράγκα και η Έλφσμποργκ, λόγω ισοβαθμιών.
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Την περασμένη αγωνιστική περίοδο η Ρόμα τερμάτισε 8η με 16 βαθμούς, ενώ η 24αδα κρίθηκε... οριακά στους 9 πόντους, καθώς ήταν αρκετοί για την Μπραν, όχι όμως για τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία αποκλείστηκε στην ισοβαθμία.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
- ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ 2-0
- Ρεν – ΟΦΗ 2-1
- ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2
- Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
- ΟΦΗ – Άντερλεχτ 1-3
- 10/12: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00
- 21/1/2027: Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ, 19:45
- 28/1/2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00
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