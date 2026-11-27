Μοίρασαν τεσσάρες Γιουβέντους και Άλκμααρ!
- Γιουβέντους - Ομόνοια 4-1
- Τορέενσε - Σέτικ 1-2
- Χόφενχαϊμ - Στουρμ Γκρατς 3-1
- Σπάρτα Πράγας - Άλκμααρ 2-4
- Ναϊμέγκεν - Ρεν 3-1
Γιουβέντους - Ομόνοια 4-1
Η Γιουβέντους έβγαλε αντίδραση στο γκολ που δέχθηκε, επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-1 της Ομόνοιας και πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική νίκη στη League Phase του Europa League. Ετσι, η Μεγάλη Κυρία βρέθηκε στο -2 από την κορυφή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε η επιστροφή του Νέτο κάτω από τα δοκάρια, στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Γιουβέντους από τον Μάιο του 2017. Η Ομόνοια ήταν εκείνη που κατάφερε να αιφνιδιάσει, αξιοποιώντας την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της στο παιχνίδι. Ο Νέτο υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος, καθώς δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά και ο Σάτκα πέτυχε το 1-0. Η απάντηση της Γιουβέντους ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Αντρέα Καμπιάζο ισοφάρισε σε 1-1 και στο 43' ο Εκατόρ πέτυχε το 2-1. Στο 68' ο Κονσεϊσάο πέτυχε το 3-1 και ο Μπόγκα στο 73' διαμόρφωσε το 4-1.
Τορέενσε - Σέτικ 1-2
Η Σέλτικ πήρε τη νίκη στην έδρα της Τορέενσε και με το τελικό 2-1 βρέθηκε να χτυπάει την πόρτα της πρώτης 24αδας. Το αυτογκόλ του Βάσκες στο 9΄έβαλε μπροστά τους Σκωτσέζους, αλλά ο Πορτογάλοι ισοφάρισαν δέκα λεπτά αργότερα από τον Τζιν. Η Σέλτικ, ωστόσο, βρήκε το γκολ της νίκης με τον Ντουράν στο 84΄και πήρε το πολύτιμο τρίποντο.
Χόφενχαϊμ - Στουρμ Γκρατς 3-1
Τριάρα με ανατροπή για τη Χόφενχαϊμ, η οποία λύγισε με 3-1 τη Στουρμ Γκρατς και ανέβηκε στην 15η θέση της βαθμολογίας. Οι υστριακοί προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ντιακιτέ στο 43΄, όμως οι γηπεδούχοι τα έφεραν όλα τούμπα στο β΄μέρος. Αρχψικά ο Χλόζεκ ισοφάρισε στο 72΄σε 1-1, προτού ο Κόντε γυρίσει το ματς οκτώ λεπτά αργότερα. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Μέρστεντ στις καθυστερήσεις.
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Σπάρτα Πράγας - Άλκμααρ 2-4
Σούπερ ανατροπή για την Άλκμααρ, η οποία επέστρεψε από το 2-0 της Σπάρτα πράγας στην Τσεχία και υπέγραψε ένα θρίαμβο με το τελικό 4-2. Οι Τσέχοι τους έστησαν με την πλάτη στον τοίχο στον πρώτο ημίωρο του αγώνα, όταν προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Μπρούνιες (4΄) και Βίντρα (27΄), όμως οι φιλοξενούμενοι τα έφεραν όλα τούμπα στο β΄μέρος. Αρχικά ο Κουπμάινερς μείωσε σε 2-1 στο 52΄, ενώ ο Ντάαλ ισοφάρισε στο 68΄σε 2-2. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ουκφίρ έφερε τούμπα όλο το ματς και ο ίδιος παίκτης στο 84΄κλείδωσε τη μεγάλη νίκη που έφερε την Άλκμααρ στο -1 από την πρώτη οκτάδα.
Ναϊμέγκεν - Ρεν 3-1
Άλμα οκτάδας για τη Ναϊμέγκεν! Οι Ολλανδοί λύγισαν με 3-1 τη Ρεν στην Ολλανδία και προσπέρασαν τον Ολυμπιακό για να σκαρφαλώσουν στην 8η θέση της βαθμολογίας. Ο Λίνσεν έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στο 29΄, προτού ο Τόμασον φέρει το ματς στα ίσα επτά λεπτά αργότερα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ωστόσο, η Ναϊμέγκεν πήρε το ματς με γκολ των Τσέρι (81΄) και Μπίσχοφ (89΄) για να συνεχίσει την αναρρίχηση.
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