Στο 39' η Άντερλεχτ βρήκε και δεύτερο γκολ απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με σκόρερ τον Άσγκααρντ.

Ο Μπενταγιέμπ άνοιξε το σκορ στο 20' και ο Άσγκααρντ στο 39' έγραψε το 0-2 για την Άντερλεχτ απέναντι στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο Άσγκααρντ επιχείρησε ένα δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει μέσα από τα σώματα και να καταλήγει στα δίχτυα του Λίλο για το δεύτερο γκολ της βελγικής ομάδας.