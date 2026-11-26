ΟΦΗ - Άντερλεχτ: Το γκολ του Άσγκααρντ για το 0-2
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Στο 39' η Άντερλεχτ βρήκε και δεύτερο γκολ απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με σκόρερ τον Άσγκααρντ.
Ο Μπενταγιέμπ άνοιξε το σκορ στο 20' και ο Άσγκααρντ στο 39' έγραψε το 0-2 για την Άντερλεχτ απέναντι στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.
Ο Άσγκααρντ επιχείρησε ένα δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει μέσα από τα σώματα και να καταλήγει στα δίχτυα του Λίλο για το δεύτερο γκολ της βελγικής ομάδας.
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