Οπαδοί της Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας συνεπλάκησαν στις κερκίδες του Βελοντρόμ.

Από επεισόδια στιγματίστηκε η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας για τη League Phase του Europa League, που βρήκε νικήτρια την πρώτη με σκορ 1-0.

Οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στις κερκίδες του Βελοντρόμ, με υποστηρικτές των Βούλγαρων να διακρίνονται να χαιρετούν ναζιστικά σε πλάνα που κυκλοφορούν στα social media. Κατά τη διάρκεια των ταραχών καταγράφηκαν επίσης ρίψεις φωτοβολίδων μεταξύ των δύο πλευρών, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να χρησιμοποιεί χημικά.

Η διοίκηση των Μασσαλών καταδίκασε με ανακοίνωσή της όσα έγιναν, τονίζοντας πως «η άμεση αντίδραση των μονάδων ασφαλείας του συλλόγου αποκατέστησαν την τάξη δίχως να επηρεάσουν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης».

🚨Un supporter du Levski a été filmé en train de faire un salut nazi à destination des supporters marseillais. https://t.co/MtuLhkqDxb — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 26, 2026