Η Άντερλεχτ στο 20' έκανε το 1-0 κόντρα στον ΟΦΗ.

Σε μία πολύ ωραία ανάπτυξη η Άντερλεχτ έκανε το 1-0 κόντρα στον ΟΦΗ (Live στο Gazzetta).

Στο 20' σε υπέροχη κάθετη πάσα του Στρόϊκενς, ο Τσβέτκοβιτς με μία επαφή έστρωσε στον Μπενταγέμπ κι αυτός με θαυμάσιο αριστερό πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1.

Το γκολ των Βέλγων