ΟΦΗ - Άντερλεχτ: Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπενταγέμπ
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Η Άντερλεχτ στο 20' έκανε το 1-0 κόντρα στον ΟΦΗ.
Σε μία πολύ ωραία ανάπτυξη η Άντερλεχτ έκανε το 1-0 κόντρα στον ΟΦΗ (Live στο Gazzetta).
Στο 20' σε υπέροχη κάθετη πάσα του Στρόϊκενς, ο Τσβέτκοβιτς με μία επαφή έστρωσε στον Μπενταγέμπ κι αυτός με θαυμάσιο αριστερό πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1.
Το γκολ των Βέλγων
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