Από την απόλυτη χαρά στην απόλυτη απογοήτευση. Τέτοια ήταν η ευρωπαϊκή βραδιά του Ολυμπιακού την Πέμπτη απέναντι στη Μίλαν με το τελικό 2-4 προφανώς και να στεναχωρεί τον κόσμο που πάντως χειροκρότησε την ομάδα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Παίζει πάντα ρόλο η διαχείριση ενός αγώνα. Παίζει ρόλο – κλειδί το πώς θα διαχειριστείς και τα συναισθήματά σου αλλά και τη ροή μίας αναμέτρησης.. Ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν ο απόλυτος άρχοντας του αγωνιστικού χώρου απέναντι στη Μίλαν βρέθηκε για τα καλά τα σχοινιά διότι από το 2-1 και μετά πολύ απλά δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ένα ματς που τελείωσε σε αυτό το 2-4.

Δεν κατάφερε να ξαναβάλει δύσκολα στους Ιταλούς που έκαναν μία σούπερ ανατροπή για τα δεδομένα του αγώνα και έφυγαν νικητές. Φυσικά και έχουν την πιο μεγάλη σημασία τα λάθη σε έναν αγώνα. Από τον Ζέλσον και την κάκιστη αντίδρασή του στη φάση του πρώτου γκολ της Μίλαν μέχρι τον Μπρούνο, τον Ορτέγκα που δεν έκανε την έξοδο όταν έπρεπε ή τον Ρέτσο στην ίδια φάση ή την άμυνα γενικά.

Ο Ολυμπιακός όμως στο τέλος της ημέρας χάνει αυτό το παιχνίδι διότι κανένας και με κανέναν τρόπο δεν σταμάτησε έναν παίκτη. Τον Ομάρι Χάτσινσον. Ένας παίκτης έκανε τη διαφορά, ένας παίκτης (αυτός ο συγκεκριμένος) έκρινε τον αγώνα και ένας παίκτης βρέθηκε να είναι μέσα και στις 4 φάσεις των γκολ των Ιταλών. Με γκολ, 2 ασίστ και συμβολή στη δημιουργία της φάσης του 4-2. Βάλτε σε αυτό το στοιχείο ότι η Μίλαν πήρε βοήθειες και γκολ από τον πάγκο της (Πούλισιτς) ενώ ο Ολυμπιακός σε αυτον τον τομέα δεν βοηθήθηκε από τις αλλαγές του.

Όχι το βασικό και σαφές πρόβλημα δεν ήταν το αρχικό 3-4-3. Ήταν η μη αντίδραση του Ολυμπιακού από το 50 – 51’ και μετά και ιδίως από το 2-1 και έπειτα.

Κρίμα για την αρχική προσπάθεια αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και κάθε ματς τελειώνει στο 90+

Για τον Ολυμπιακό είναι κρίμα αυτό το 2-4 για όλα αυτά τα καλά πράγματα και την προσπάθεια που έκανε για να φτάσει ως το 49’ στο 2-0. Ωστόσο στη συνέχεια δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να αλλάξει την εις βάρος του κατάσταση και έτσι όπως αυτή εξελισσόταν.

Δεν ήταν μόνο ο Μπρούνο που εκτέθηκε αμυντικά με τον Χάτσινσον. Ήταν η γενικότερη εικόνα και ήταν από ένα σημείο του αγώνα και μετά αρκετοί παίκτες που δεν ανταποκρίθηκαν. Παραδείγματα; Από τον Ζέλσον και την ποιότητά του περιμένεις πολύ καλύτερα πράγματα και σίγουρα όχι ότι έκανε τη στιγμή του 2-1. Και χάνει τη φάση και χάνει τη μπάλα και μαρκάρει λάθος τον αντίπαλό του και πέφτει κάτω και δεν προλαβαίνει ούτε καν φάουλ να κάνει.

Κατά τα άλλα οι Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μπροστά δεν έκαναν τη διαφορά, ο Φρόιλερ πάλεψε αλλά δεν είχε τις κατάλληλες βοήθειες από τον Σα και ο Ζότα άντεξε μέχρις ενός σημείου. Κοινώς δεν ήταν μόνο τα άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού αλλά αρκετές μονάδες που εκεί που χρειαζόταν δεν πήγαν καλά. Αυτό το 2-4 ήταν ένα καλό και σκληρό αγωνιστικό μάθημα για τους Πειραιώτες και ένα ακόμα δείγμα πώς κανένα ματς δεν τελειώνει στο 40' ή στο 50' αλλά στο 90+.

ΥΓ Εξαίρετος κόσμος και πάλι και με σούπερ κορεό. Χειροκρότησε την ομάδα του Ολυμπιακού παρότι στεναχωρήθηκε για την ήττα.

ΥΓ2 Τελείως αχρείαστη και άκυρη η αντίδραση του Μορέιρα να πανηγυρίσει μπροστά στη Θύρα 7 έτσι. Μπορούσε να πάει στον πάγκο της Μίλαν να πανηγυρίσει το γκολ του.

ΥΓ 3 Το παιχνίδι με τον Άρη είναι το πιο σημαντικό για το προσεχές διάστημα. Πολύ σημαντικό και για το τι αντίδραση θα βγάλει η ομάδα.