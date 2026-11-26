Σπουδαία νίκη για την Βικτόρια Πλζεν, η οποία έστησε πάρτι κόντρα στη Μπενφίκα του Παυλίδη και τη διέλυσε με 4-0. Νίκες για Μαρσέιγ, Λεβερκούζεν και Μπόρνμουθ.

Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα 4-0

Πάρτι με καλεσμένη τη Μπενφίκα έστησε η Βικτόρια Πλζεν, η οποία διέλυσε με 4-0 την ομάδα του (βασικού) Βαγγέλη Παυλίδη και ανέβηκε στην 19η θέση, Οι Τσέχοι έχτισαν βάσεις από το ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια με ένα υπέρ τους 3-0. Στο 30΄ο Χροσόφσκι άνοιξε το σκορ, ενώ δυο γκολ από τους Αντού και Καμπόνγκο εντός δυο λεπτών (43΄, 44΄) εκτόξευσαν το σκορ στο 3-0. Ο τελευταίος σκόραρε ξανά με την έναρξη του β΄μέρους (46΄) για να διαμορφώσει το τελικό 4-0 που υποχρέωσε τους Αετούς στην πρώτη τους ήττα.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζν – Λεχ Πόζναν 2-2

Ολική επαναφορά για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, που παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 επί βελγικού εδάφους από τη Λεχ Πόζναν, πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, 2-2. Με τον Πάλμα να σερβίρει το 1-0 στον Αγκνέρο (15') και να σκοράρει τρία λεπτά αργότερα, οι Πολωνοί πήραν μεγάλο προβάδισμα, με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι με τον Φλόρουτς (29') αλλά τον ίδιο παίκτη να ισοφαρίζει εντέλει στο 54', πριν ο Ροντρίγκες διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 66'.

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Λεβερκούζεν 0-2

Η Λεβερκούζεν άλωσε το Ζάγκρεμπ με το καθαρό 2-0 απέναντι στη Ντιναμό κι ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στο Europa League. Οι Γερμανοί ουσιαστικά κλείδωσαν το ματς από το πρώτο ημίχρονο και επέστρεψαν στα αποδυτήρια με ένα ασφαλές προβάδισμα. Τα γκολ των Τίλμαν (10΄) και Κουάσνσα (45΄) έρκριναν το ματς για τις Ασπιρίνες, που παρέμειναν στον νικηφόρο δρόμο.

Ζάλτσμπουργκ – Αραράτ 2-0

Την πρώτη της νίκη στη League Phase μετά την πρεμιέρα πανηγύρισε η Ζάλτσμπουργκ, που επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Αραράτ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους Αυστριακούς να προηγούνται εντέλει με τον Μάζουρεκ στο 47' και να βλέπουν τον ίδιο παίκτη να διπλασιάζει τα τέρματά τους, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα, τέσσερα λεπτά αργότερα. Με τον τρόπο αυτό, οι Αρμένιοι παρέμειναν η μόνη ομάδα χωρίς βαθμό στον θεσμό.

Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας 1-0

Δύσκολη νίκη για τη Μαρσέιγ στην Μασσαλία, η οποία ζορίστηκε απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, αλλά τελικά πήρε το τρίποντο με 1-0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Γκιουρί από το σημείο του πέναλτι στο 28΄για να ανεβάσει προσωρινά τους Μεσσαλούς εντός της πρώτης 24αδας.

Θέλτα – Μπόρνμουθ 1-2

Τι και αν η Μπόρνμουθ έμεινε από νωρίς με παίκτη λιγότερο και πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο Βίγκο, να επικρατήσει 2-1 της Θέλτας και να μείνει στην κορυφή της League Phase. Πέμπτη διαδοχική νίκη στην Ευρώπη και δέκατη σε όλες τις διοργανώσεις. Η Θέλτα μπήκε δυνατά και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 19' ο Άσπας έκανε το 1-0 με ωραίο αριστερό σουτ στην απέναντι γωνία. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντιακιτέ πάτησε τον Ντριούς στον αστράγαλο. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόρνμουθ αντέδρασε αμέσως, παρά τον παίκτη λιγότερο. Ετσι, στο 47' ο Ροντρίγκεζ έκανε το 1-1. Οι Άγγλοι συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή. Στο 78' ο Ταβερνιέ έδωσε την ασίστ και ο Ράιαν έκανε το 2-1 παίρνοντας μια σπουδαία νίκη.