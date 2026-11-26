Βαθμολογία Europa League: Ο Ολυμπιακός στην 7η θέση
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα 4-0
Θέλτα - Μπόρνμουθ 1-2
Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας 1-0
Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σέβα Σε εξέλιξη
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Λεβερκούζεν 0-2
Ολυμπιακός - Μίλαν 2-4
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν 2-2
Σάλτσμπουργκ - Αραράτ 2-0
Γιουβέντους - Ομόνοια
Κρίσταλ Πάλας - Ρεάλ Σοσιεδάδ
Λιόν - Λίλεστρομ
Ναϊμέγκεν - Ρεν
ΟΦΗ - Άντερλεχτ
Σάντερλαντ - Γιαγκελόνια
Σπάρτα Πράγας - Αλκμάαρ
Τορεένσε - Σέλτικ
Φερεντσβάρος - Τσέλιε
Χόφενχαϊμ - Στουρμ Γκρατς
Η βαθμολογία
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Μπόρνμουθ 15 (13-3)
Λεβερκούζεν 12 (10-1)
Φερεντσβάρος 12 (11-3)
Μπενφίκα 12 (13-7)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 11 (12-4)
Γιουβέντους 10 (11-4)
Ολυμπιακός 10 (6-5)
Μπεσίκτας 7 (11-8)
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Λέφσκι Σόφιας 7 (4-4)
Σάντερλαντ 7 (4-4)
Ναϊμέγκεν 7 (8-9)
Λιόν 7 (6-7)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-6)
Σάλτσμπουργκ 7 (3-8)
Άλκμααρ 6 (7-4)
Άντερλεχτ 6 (6-3)
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ΟΦΗ 6 (5-4)
Ρεν 6 (4-3)
Βικτόρια Πλζεν 6 (7-7)
Ομόνοια 6 (6-7)
Μίλαν 6 (7-9)
Τορεένσε 6 (7-9)
Μαρσέιγ 6 (3-6)
Σοσιεδάδ 5 (9-4)
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Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)
Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)
Χόφενχαϊμ 4 (6-6)
Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)
Τσέλιε 4 (5-9)
Θέλτα 3 (5-8)
Γιαγκελόνια 3 (4-7)
Σέλτικ 3 (6-11)
Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)
Λεχ Πόζναν 2 (2-12)
Λίλεστρομ 1 (2-10)
Αραράτ 0 (4-16)
Η 6η αγωνιστική
10/12
Αλκμάαρ - Στουρμ Γκρατς 19:45
Άντερλεχτ - Χόφενχαϊμ 19:45
Αραράτ - Ναϊμέγκεν 19:45
Γιαγκελόνια - Κρίσταλ Πάλας 19:45
Μαρσέιγ - Θέλτα 19:45
Ομόνοια - Σέλτικ 19:45
Ρεν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19:45
Τσέλιε - Ολυμπιακός 19:45
Χάποελ Μπερ Σέβα - Γιουβέντους 19:45
Λέφσκι Σόφιας - Λίλεστρομ 22:00
Λεχ Πόζναν - Φερεντσβάρος 22:00
Λιόν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
Μίλαν - Σάντερλαντ 22:00
Λεβερκούζεν - Μπεσίκτας 22:00
Μπενφίκα - ΟΦΗ 22:00
Μπόρνμουθ - Βικτόρια Πλζεν 22:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Τορεένσε 22:00
Σάλτσμπουργκ - Σπάρτα Πράγας 22:00
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