Στην 7η θέση ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τη Μίλαν στο Φάληρο.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα 4-0

Θέλτα - Μπόρνμουθ 1-2

Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας 1-0

Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σέβα Σε εξέλιξη

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Λεβερκούζεν 0-2

Ολυμπιακός - Μίλαν 2-4

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν 2-2

Σάλτσμπουργκ - Αραράτ 2-0

Γιουβέντους - Ομόνοια

Κρίσταλ Πάλας - Ρεάλ Σοσιεδάδ

Λιόν - Λίλεστρομ

Ναϊμέγκεν - Ρεν

ΟΦΗ - Άντερλεχτ

Σάντερλαντ - Γιαγκελόνια

Σπάρτα Πράγας - Αλκμάαρ

Τορεένσε - Σέλτικ

Φερεντσβάρος - Τσέλιε

Χόφενχαϊμ - Στουρμ Γκρατς

Η βαθμολογία

Μπόρνμουθ 15 (13-3)

Λεβερκούζεν 12 (10-1)

Φερεντσβάρος 12 (11-3)

Μπενφίκα 12 (13-7)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 11 (12-4)

Γιουβέντους 10 (11-4)

Ολυμπιακός 10 (6-5)

Μπεσίκτας 7 (11-8)

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Λέφσκι Σόφιας 7 (4-4)

Σάντερλαντ 7 (4-4)

Ναϊμέγκεν 7 (8-9)

Λιόν 7 (6-7)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-6)

Σάλτσμπουργκ 7 (3-8)

Άλκμααρ 6 (7-4)

Άντερλεχτ 6 (6-3)

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ΟΦΗ 6 (5-4)

Ρεν 6 (4-3)

Βικτόρια Πλζεν 6 (7-7)

Ομόνοια 6 (6-7)

Μίλαν 6 (7-9)

Τορεένσε 6 (7-9)

Μαρσέιγ 6 (3-6)

Σοσιεδάδ 5 (9-4)

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Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)

Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)

Χόφενχαϊμ 4 (6-6)

Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)

Τσέλιε 4 (5-9)

Θέλτα 3 (5-8)

Γιαγκελόνια 3 (4-7)

Σέλτικ 3 (6-11)

Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)

Λεχ Πόζναν 2 (2-12)

Λίλεστρομ 1 (2-10)

Αραράτ 0 (4-16)



Η 6η αγωνιστική

10/12

Αλκμάαρ - Στουρμ Γκρατς 19:45

Άντερλεχτ - Χόφενχαϊμ 19:45

Αραράτ - Ναϊμέγκεν 19:45

Γιαγκελόνια - Κρίσταλ Πάλας 19:45

Μαρσέιγ - Θέλτα 19:45

Ομόνοια - Σέλτικ 19:45

Ρεν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19:45

Τσέλιε - Ολυμπιακός 19:45

Χάποελ Μπερ Σέβα - Γιουβέντους 19:45

Λέφσκι Σόφιας - Λίλεστρομ 22:00

Λεχ Πόζναν - Φερεντσβάρος 22:00

Λιόν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00

Μίλαν - Σάντερλαντ 22:00

Λεβερκούζεν - Μπεσίκτας 22:00

Μπενφίκα - ΟΦΗ 22:00

Μπόρνμουθ - Βικτόρια Πλζεν 22:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Τορεένσε 22:00

Σάλτσμπουργκ - Σπάρτα Πράγας 22:00

