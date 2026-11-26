Γαλατάσαραϊ και Τράμπζονσπορ εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας όσα έγιναν στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Χάποελ Μπερ Σεβά για τη League Phase του Europa League έφεραν την αντίδραση των Γαλατάσαραϊ και Τράμπζονσπορ, που εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις μέσω των οποίων στηρίζουν τους Μαύρους Αετούς.

Ο αγώνας γίνεται στο Μπατούμι της Γεωργίας για λόγους ασφαλείας, με τη δράση να διακόπτεται για περίπου μισή ώρα μετά από επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς του τουρκικού συλλόγου και τη γεωργιανή αστυνομία. Από την τουρκική πλευρά γίνεται λόγος για άδικα μέτρα της UEFA προς τους συλλόγους της χώρας, με την παρέμβαση της αστυνομίας να καταδικάζεται από Γαλατά και Τράμπζον.

Η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ

Δεν αποδεχόμαστε να στερούνται οι τουρκικές ομάδες το δικαίωμα να αγωνίζονται στις διεθνείς διοργανώσεις στις έδρες τους και μπροστά στους φιλάθλους τους.

Η UEFA πρέπει επιτέλους να εγκαταλείψει τις πρακτικές της απέναντι στους συλλόγους μας, οι οποίες απέχουν από την αρχή της ισότητας και εμπεριέχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά!

Καταδικάζουμε έντονα και τη δυσανάλογη επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας σε βάρος των οπαδών της Μπεσίκτας απόψε στη Γεωργία.

Ως Γαλατασαράι, δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας της Μπεσίκτας και των φιλάθλων που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα, ενώ εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους οπαδούς.

Η ανακοίνωση της Τράμπζονσπορ

Δεν αποδεχόμαστε να στερούνται οι τουρκικές ομάδες, όταν αντιμετωπίζουν ομάδες από το Ισραήλ που κατέχουν εδάφη, το δικαίωμα να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στη χώρα τους και μπροστά στους δικούς τους φιλάθλους.

Δεν θεωρούμε ορθές τις αποφάσεις της UEFA για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς εμπεριέχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Παράλληλα, καταδικάζουμε έντονα τη δυσανάλογη επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας σε βάρος των οπαδών της Μπεσίκτας απόψε στη Γεωργία.

Αποτελεί βασική μας ευθύνη να στεκόμαστε ενωμένοι και να ενεργούμε από κοινού απέναντι στις αδικίες σε βάρος του τουρκικού ποδοσφαίρου και των φιλάθλων μας.

Ως Τραμπζονσπόρ, δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας της Μπεσίκτας και των οπαδών της που υπέστησαν αδικία απόψε, ενώ εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους φιλάθλους που τραυματίστηκαν στα επεισόδια και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.