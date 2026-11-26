Μπεσίκτας: Καταδίκασε την αστυνομική βία που δέχθηκαν οι οπαδοί της στη Γεωργία!
Προσωρινή διακοπή επικράτησε στον αγώνα της Μπεσίκτας με την Χαποέλ Μπερ Σεβά στη Γεωργία, όταν στο 25΄του ματς ξέσπασαν επεισόδια στις εξέδρες ανάμεσα στους Τούρκους οπαδούς με τις δυνάμεις της Αστυνομίας.
Λίγη ώρα αργότερα, η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας έκανε λόγο για δυσανάλογη χρήση βίας από την Αστυνομία της Γεωργίας και ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την παρέμβασή του ώστε οι οπαδοί να επιστρέψουν ασφαλείς στην Τουρκία.
Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας
«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις δυνάμεις ασφαλείας που χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία κατά των οπαδών μας πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Α' του Συλλόγου μας με την Χαποέλ Μπερ Σεβά στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας στο Europa League, και εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους οπαδούς μας που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας και οι αρμόδιοι του συλλόγου παρακολουθούν στενά τη διαδικασία από τη στιγμή που οι οπαδοί μας ξεκίνησαν να κατευθύνονται προς το στάδιο. Μόλις διαπιστώθηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των οπαδών μας στο στάδιο, επικοινωνήσαμε άμεσα με τον απεσταλμένο της UEFA, εξασφαλίζοντας το άνοιγμα των εξόδων εκκένωσης του σταδίου, ώστε να επιτραπεί η γρήγορη και ασφαλής είσοδος των οπαδών μας στο στάδιο.
Ανακοινώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει ενέργειες μέσω του Γενικού Προξενείου μας στο Μπατούμ και της UEFA σχετικά με τη δυσανάλογη βία που ασκήθηκε στους οπαδούς μας από τις δυνάμεις ασφαλείας, και δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία μέχρι να επιστρέψει κάθε ένας από τους οπαδούς μας στη χώρα μας υγιής και αβλαβής.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρό μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνομίλησε με τον Πρόεδρό μας κ. Σερντάλ Ανταλί εξέφρασε ότι παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και μετέδωσε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην κοινότητά μας και στους οπαδούς μας· Ευχαριστούμε τα εξαιρετικά σωματεία μας που έδειξαν παράδειγμα αλληλεγγύης λόγω των θλιβερών γεγονότων στη Γεωργία, μεταφέροντας τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στον σύλλογό μας και στους οπαδούς μας»
Kulübümüzden Açıklama Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir. Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır. Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar; Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz. Beşiktaş JK— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2026
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