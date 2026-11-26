Η Μπεσίκτας εξέδωσε καταγγελτική ανακοίνωση κατά της Αστυνομίας της Γεωργίας και τόνισε πως ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Προσωρινή διακοπή επικράτησε στον αγώνα της Μπεσίκτας με την Χαποέλ Μπερ Σεβά στη Γεωργία, όταν στο 25΄του ματς ξέσπασαν επεισόδια στις εξέδρες ανάμεσα στους Τούρκους οπαδούς με τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Λίγη ώρα αργότερα, η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας έκανε λόγο για δυσανάλογη χρήση βίας από την Αστυνομία της Γεωργίας και ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την παρέμβασή του ώστε οι οπαδοί να επιστρέψουν ασφαλείς στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις δυνάμεις ασφαλείας που χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία κατά των οπαδών μας πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Α' του Συλλόγου μας με την Χαποέλ Μπερ Σεβά στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας στο Europa League, και εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους οπαδούς μας που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας και οι αρμόδιοι του συλλόγου παρακολουθούν στενά τη διαδικασία από τη στιγμή που οι οπαδοί μας ξεκίνησαν να κατευθύνονται προς το στάδιο. Μόλις διαπιστώθηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των οπαδών μας στο στάδιο, επικοινωνήσαμε άμεσα με τον απεσταλμένο της UEFA, εξασφαλίζοντας το άνοιγμα των εξόδων εκκένωσης του σταδίου, ώστε να επιτραπεί η γρήγορη και ασφαλής είσοδος των οπαδών μας στο στάδιο.

Ανακοινώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει ενέργειες μέσω του Γενικού Προξενείου μας στο Μπατούμ και της UEFA σχετικά με τη δυσανάλογη βία που ασκήθηκε στους οπαδούς μας από τις δυνάμεις ασφαλείας, και δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία μέχρι να επιστρέψει κάθε ένας από τους οπαδούς μας στη χώρα μας υγιής και αβλαβής.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρό μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνομίλησε με τον Πρόεδρό μας κ. Σερντάλ Ανταλί εξέφρασε ότι παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και μετέδωσε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην κοινότητά μας και στους οπαδούς μας· Ευχαριστούμε τα εξαιρετικά σωματεία μας που έδειξαν παράδειγμα αλληλεγγύης λόγω των θλιβερών γεγονότων στη Γεωργία, μεταφέροντας τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στον σύλλογό μας και στους οπαδούς μας»