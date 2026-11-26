Ολυμπιακός - Μίλαν: Ανατροπή των Ροσονέρι σε 15 λεπτά, ο Πούλισικ έκανε το 2-3
«Ψυχρολουσία» για τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα δυο γκολ στον εντός έδρας αγώνα με τη Μίλαν, όμως οι Ροσονέρι με τρία γκολ σε 15 λεπτά ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση.
Πρωταγωνιστής για τους Ιταλούς ήταν ο Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος είχε γκολ και δύο ασίστ σε αυτό το διάστημα. Από σέντρα του Άγγλου δεξιού μπακ ο Κρίστιαν Πούλισικ έπιασε άψογο βολέ μέσα από την περιοχή και νίκησε τον Στέφαν Ορτέγκα για το 3-2 υπέρ της Μίλαν.
Το γκολ του Πούλισικ
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