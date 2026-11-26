Στο 56' η Μίλαν μπήκε και πάλι στο παιχνίδι στο Φάληρο μειώνοντας σε 2-1 με τον Χάτσινσον, ενώ στο 63' με τον Σισέ έκανε το 2-2.

Μετά το 2-0 του Ολυμπιακού, η Μίλαν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, μειώνοντας σε 2-1 στο 56' με ένα όμορφο τέρμα του Χάτσινσον.

Ο Χάτσινσον έκλεψε την μπάλα, έκανε μια εξαιρετική κούρσα χωρίς κανένας να καταφέρει να τον σταματήσει και με ωραίο πλασέ μείωσε για τους «Ροσονέρι».

Επτά λεπτά αργότερα στο 63' η ιταλική ομάδα κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Χάτσινσον σέντραρε και ο Σισέ μέσα στην καρδιά της περιοχής με κεφαλιά νίκησε τον Ορτέγκα γράφοντας το 2-2.