Ολυμπιακός - Μίλαν: Τα γκολ των Χάτσινσον και Σισέ για το 2-2
Μετά το 2-0 του Ολυμπιακού, η Μίλαν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, μειώνοντας σε 2-1 στο 56' με ένα όμορφο τέρμα του Χάτσινσον.
Ο Χάτσινσον έκλεψε την μπάλα, έκανε μια εξαιρετική κούρσα χωρίς κανένας να καταφέρει να τον σταματήσει και με ωραίο πλασέ μείωσε για τους «Ροσονέρι».
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Επτά λεπτά αργότερα στο 63' η ιταλική ομάδα κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Χάτσινσον σέντραρε και ο Σισέ μέσα στην καρδιά της περιοχής με κεφαλιά νίκησε τον Ορτέγκα γράφοντας το 2-2.
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