Ολυμπιακός - Μίλαν: Ο Ζότα εκτέλεσε για το 2-0
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Ο Ζότα Σίλβα έκανε το 2-0 κόντρα στη Μίλαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού παραληρούν.
Έκρηξη στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός στο 49' πέτυχε το 2-0 κόντρα στη Μίλαν με γκολάρα του Ζότα Σίλβα και οι οπαδοί του έχουν μετατρέψει το γήπεδο σε... ηφαίστειο (Live στο Gazzetta).
Ο Σα σταμάτησε την ανάπτυξη των Ιταλών, ο Γκονζάλες έδωσε στον Φρόιλερ, ο Ελβετός έβγαλε φοβερή κάθετη στον Ζότα Σίλβα και ο Πορτογάλος επιθετικός εκτέλεσε με τρομερό σουτ τον Μενιάν για το 2-0.
Δείτε το γκολ του Ζότα Σίλβα
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@Photo credits: INTIME
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