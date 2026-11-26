Ο Ζότα Σίλβα έκανε το 2-0 κόντρα στη Μίλαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού παραληρούν.

Έκρηξη στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός στο 49' πέτυχε το 2-0 κόντρα στη Μίλαν με γκολάρα του Ζότα Σίλβα και οι οπαδοί του έχουν μετατρέψει το γήπεδο σε... ηφαίστειο (Live στο Gazzetta).

Ο Σα σταμάτησε την ανάπτυξη των Ιταλών, ο Γκονζάλες έδωσε στον Φρόιλερ, ο Ελβετός έβγαλε φοβερή κάθετη στον Ζότα Σίλβα και ο Πορτογάλος επιθετικός εκτέλεσε με τρομερό σουτ τον Μενιάν για το 2-0.

Δείτε το γκολ του Ζότα Σίλβα