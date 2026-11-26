Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο Φάληρο, ο Πιρόλα είχε μια μεγάλη στιγμή για να σκοράρει και δεύτερο γκολ απέναντι στη Μίλαν.

Ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού για το πρώτο μέρος κόντρα στη Μίλαν ήταν αναμφίβολα ο Λορέντσο Πιρόλα.

Αρχικά σκόραρε με κεφαλιά (με τη βοήθεια του Μενιάν) το 1-0 στο 31'. Τρία λεπτά αργότερα έσωσε με τάκλιν πριν η μπάλα περάσει στη γραμμή και στις καθυστερήσεις πήγε να σκοράρει και δεύτερο τέρμα, αλλά το πλασέ του από πλεονεκτικότατη θέση πέρασε πάνω από το οριζόντιο.