Στο 31' ο Λορέντσο Πιρόλα σήκωσε στο πόδι το «Γ. Καραϊσκάκης» κάνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μίλαν. Τέρμα που χρεώθηκε στη συνέχεια ως αυτογκόλ του Μενιάν.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα μια στατική φάση για να πάρει το προβάδισμα απέναντι στη Μίλαν στο 31'.

Ο Πιρόλα έπιασε τη δυνατή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σα, με την μπάλα να πηγαίνει στο οριζόντιο, να βρίσκει τον Μενιάν και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.

Η UEFA χρέωσε το τέρμα στη συνέχεια ως αυτογκόλ του Μενιάν.