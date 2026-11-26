Ολυμπιακός - Μίλαν: Το γκολ του Πιρόλα για το 1-0
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Στο 31' ο Λορέντσο Πιρόλα σήκωσε στο πόδι το «Γ. Καραϊσκάκης» κάνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μίλαν. Τέρμα που χρεώθηκε στη συνέχεια ως αυτογκόλ του Μενιάν.
Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα μια στατική φάση για να πάρει το προβάδισμα απέναντι στη Μίλαν στο 31'.
Ο Πιρόλα έπιασε τη δυνατή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σα, με την μπάλα να πηγαίνει στο οριζόντιο, να βρίσκει τον Μενιάν και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.
Η UEFA χρέωσε το τέρμα στη συνέχεια ως αυτογκόλ του Μενιάν.
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@Photo credits: INTIME
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