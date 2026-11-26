Προσωρινή διακοπή στο Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά λόγω επεισοδίων
Η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League είχε σημάνει συναγερμό στην UEFA. Για λόγους ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να διεξαχθεί το παιχνίδι σε ουδέτερο έδαφος, στο Μπατούμι της Γεωργίας.
Gürcistan polisinin Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftara müdahale ettiği anlar. https://t.co/HSjsIPC19b— Kartal Record (@KartalRecord) November 26, 2026
Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Αφορμή για τα πρώτα επεισόδια ήταν μια σημαία της Παλαιστίνης που αναρτήθηκε στην εξέδρα, και οι Τούρκοι οπαδοί συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Η ένταση όμως δεν έμεινε εκεί. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής στο 25ο λεπτό να τον διακόψει προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και τραυματίες.
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Επειτα από μισή ώρα, το ματς άρχισε ξανά με τις αστυνομικές δυνάμεις του γηπέδου να ενισχύονται.
İ @Besiktas #BeşiktaşınMaçıVar https://t.co/Idwp7gBfcs— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) November 26, 2026
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Gürcü polislerin müdahalesi nedeniyle bir Beşiktaş taraftarı sedyeyle saha kenarından götürülüyor. (Mustafa Mandev) https://t.co/379garEWge— Kartal Record (@KartalRecord) November 26, 2026
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