Το ματς Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά ήταν εξαρχής υψηλού ρίσκου, και οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς και τη γεωργιανή αστυνομία. Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά.

Η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League είχε σημάνει συναγερμό στην UEFA. Για λόγους ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να διεξαχθεί το παιχνίδι σε ουδέτερο έδαφος, στο Μπατούμι της Γεωργίας.

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Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Αφορμή για τα πρώτα επεισόδια ήταν μια σημαία της Παλαιστίνης που αναρτήθηκε στην εξέδρα, και οι Τούρκοι οπαδοί συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Η ένταση όμως δεν έμεινε εκεί. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής στο 25ο λεπτό να τον διακόψει προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και τραυματίες.

Επειτα από μισή ώρα, το ματς άρχισε ξανά με τις αστυνομικές δυνάμεις του γηπέδου να ενισχύονται.

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