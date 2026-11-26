ΟΦΗ - Άντερλεχτ: Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη
Ο ΟΦΗ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά είναι «ζεστά» στο... κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League και στο εντός έδρας ματς με την Άντερλεχτ δύναται να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την επόμενη φάση. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα στο Παγκρήτιο Στάδιο (22:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα των Κυπελλούχων Ελλάδας.
Οι Κρητικοί θα παραταχθούν με το... κλασικό 3-4-3 τους. Ο Λίλο θα είναι στην εστία, με τους Κωστούλα, Νικολάου και Σιέλη στην τριάδα των στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Ντίκμαν, αριστερό ο Αθανασίου, ενώ στα χαφ το δίδυμο θα είναι Ανδρούτσος - Μπουχαλάκη. Φούντας - Αϊτόρ θα είναι οι ακραίοι επιθετικοί, με τον Νους ως «ψευτο-9αρι».
Η σύνθεση του ΟΦΗ: Λίλο - Κωστούλας, Νικολάου, Σιέλης - Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Φούντας, Νους, Αϊτόρ
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Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Κάτσικας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Ρομάνο, Κοντεκάς, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Κοζυράκης, Καινουργιάκης
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