Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr όσα λένε οι Ιταλοί, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου ματς του Ολυμπιακού με τη Μίλαν.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιταλικά δημοσιεύματα για τον Ολυμπιακό, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Ιταλοί αναλύουν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της ομάδας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ξεχωρίζουν συγκεκριμένες μονάδες της και στέκονται ιδιαίτερα στην αμυντική της συνέπεια και στη δυναμική της έδρας της, εστιάζοντας στον Ζότα Σίλβα.

Αναλυτικά...

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Το συγκεκριμένο Μέσο αφιερώνει ξεχωριστό δημοσίευμα στον Πορτογάλο εξτρέμ, χαρακτηρίζοντάς τον ως την κυριότερη απειλή για την άμυνα των «ροσονέρι». Μάλιστα, επικαλείται τα στοιχεία του, σύμφωνα με τα οποία ο Ζότα Σίλβα έχει πραγματοποιήσει 17 τελικές προσπάθειες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης. Από αυτές, μόλις δύο έχουν βρει εστία, ενώ δεν έχει ακόμη σκοράρει.

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Επίσης, το ίδιο Μέσο επισημαίνει ότι οι Πειραιώτες είχαν δεχθεί μόλις ένα γκολ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Europa League, επίδοση που τους έφερνε στην κορυφή της σχετικής στατιστικής κατηγορίας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, μάλιστα, είχαν δεχθεί μόλις επτά γκολ σε έντεκα αναμετρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Ζέλσον Μαρτίνς και Ζότα Σίλβα, αλλά και στον Κώστα Φορτούνη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον «οικοδεσπότη» της αναμέτρησης. Παράλληλα, ξεχωρίζει τους Λορέντσο Πιρόλα και Ρέμο Φρόιλερ, λόγω της προηγούμενης παρουσίας τους στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

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Και αυτό το Μέσο υπογραμμίζει την επιθετική δραστηριότητα του Πορτογάλου, δίνοντας έμφαση στις 17 τελικές του προσπάθειες. Παράλληλα, παρουσιάζει την εντυπωσιακή ευρωπαϊκή συνέπεια του Ολυμπιακού: μόλις μία ήττα στα τελευταία 13 παιχνίδια του στο Europa League, με οκτώ νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Στο ίδιο διάστημα έχει καταγράψει εννέα παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ.

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Η ιταλική εφημερίδα στέκεται στη βαθμολογική θέση των «ερυθρόλευκων», επισημαίνοντας ότι βρίσκονται κοντά στην κορυφή της League Phase και έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να εδραιωθούν στις υψηλές θέσεις. Παρουσιάζει, επίσης, τον σχηματισμό 4-2-3-1 του Αλγκουαθίλ και ξεχωρίζει την παρουσία των Ζότα Σίλβα και Φορτούνη πίσω από τον επιθετικό, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Μπέιλι να αποτελούν επίσης επιλογές για τα άκρα.

Η συνολική εικόνα

Οι Ιταλοί έχουν κυκλώσει κυρίως τον Ζότα Σίλβα, αναγνωρίζοντας την επιθετική του δραστηριότητα, ενώ δεν περνούν απαρατήρητοι οι Ζέλσον Μαρτίνς και Φορτούνης. Εκείνο, ωστόσο, που επαναλαμβάνεται περισσότερο στα αφιερώματά τους είναι η αμυντική αξιοπιστία του Ολυμπιακού και η δυναμική του «Γ. Καραϊσκάκης».