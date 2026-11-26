Επόμενο ματς για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας με την Τσέλιε.

Ο Ολυμπιακός για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα ταξιδέψει εκτός συνόρων.

Οι Πειραιώτες μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μίλαν θα βρεθούν στη Σλοβενία για την αναμέτρηση με την Τσέλιε. Το ματς με την Τσέλιε θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League:

16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ 0-1

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας 1-0

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν 0-0

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν 2-4

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)