Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει στο blog του στο gazzetta με τον δικό του τρόπο το μεγάλο αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Με τόσα προβλήματα που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός, και με τη Μίλαν να καίγεται για τη νίκη, σίγουρα θα χρειαστεί τη βοήθεια της έδρας του.

Μίας έδρας που τον έχει ωθήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στα Κύπελλα Ευρώπης. Εδώ και πάνω από 2,5 χρόνια, από τον Απρίλιο του 2024, οι «ερυθρόλευκοι» στο σπίτι τους έχουν 8 νίκες (με Άστον Βίλα 2-0, Μπάγερ Λέβερκουζεν 2-0, Μπράγκα 3-0, Φενέρμπαχτσε 3-2, Μπόντο Γκλιμτ 2-1, Γιαγκελόνια 2-1, Σπάρτα Πράγας 1-0, Γκαραμπάγκ 3-0), 5 ισοπαλίες (με PSV 1-1, Ρέϊντζερς 1-1, Τβέντε 0-0, ΝΕΚ 0-0, Πάφο 0-0) κι έχει χάσει μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4) κι από την Μπάγερ Λέβερκουζεν (0-2) στο δεύτερο παιχνίδι που την αντιμετώπισε μέσα σε ένα μήνα!

Κι είναι καλό που τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πάλι τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη να είναι δυνατός και να παίρνει καλά αποτελέσματα. Από τις νίκες στο Γιουρόπα Λιγκ με τη Γιαγκελόνια και την Σπάρτα Πράγας, μέχρι το τρίποντο με τον Παναθηναϊκό και τις μεγάλες σε έκταση νίκες με τον Ηρακλή και την Καλαμάτα. Μόνο με τον ΠΑΟΚ του στράβωσε το ματς, με τον Ορτέγα να χαρίζει την ισοπαλία με ένα τραγικό λάθος, που βλέπουμε μία φορά στα 10 χρόνια.

Βεβαίως, η Μίλαν είναι καλύτερη ομάδα απ΄ όλες αυτές που έχει αντιμετωπίσει εντός έδρας ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ. Μία ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 503 εκ. Ευρώ, σχεδόν 220 εκ. Ευρώ μεγαλύτερη του Ολυμπιακού. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μπορεί η Μίλαν να μην μοιάζει το φόβητρο του παρελθόντος, αλλά μόλις το 2023 έφτασε στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και το 2024 στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ιστορικά ο Ολυμπιακός. Επιπλέον ο προπονητής της, ο Αμορίμ, μόλις το 2025 έφτασε στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ με τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, κάτι που δεν έκανε ποτέ ο Ιμανόλ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Θέλω να πω ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ασφαλώς κι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει για τη νίκη εναντίον της Μίλαν. Ωστόσο, και μία ισοπαλία μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα απόψε, ανάλογα φυσικά πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Μόνο που ακόμη και για την ισοπαλία οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να κάνουν υπερβατική εμφάνιση απόψε. Η Μίλαν του Αμορίμ είναι φέτος μία ομάδα εκπληκτική ιδίως μακριά από το γήπεδο της!

Στο Καμπιονάτο έχει κάνει ήδη τρία διπλά, έχει φέρει ισοπαλίες με την πρωτοπόρο Λάτσιο και με τη Γιουβέντους, στο δε Γιουρόπα Λιγκ έριξε τέσσερα στη Ζάλτσμπουργκ! Μην επηρεάζεστε από την ήττα της 0-3 στην Αγγλία από την Μπούρνεμουθ: οι Άγγλοι έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 27ο λεπτό λόγω αποβολής του γκολκίπερ της Μίλαν και της Εθνικής Γαλλίας, του Μανιάν…Όπως βασικός στην Γαλλία είναι φυσικά ο Ραμπιό. Στην Πορτογαλία ο φορ Γκονσάλο Ράμος. Στο Βέλγιο ο εξτρέμ Μορέϊρα. Η, να μιλήσουμε για τον Πούλισιτς;

Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει την καλύτερη του φετινή εμφάνιση, σίγουρα καλύτερη κι από το διπλό στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας, για να πάρει απόψε αποτέλεσμα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι αφελής.

Άσχετο: Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον Ολυμπιακό απόψε μπορεί να είναι ο Χάτσινσον. Για όσους δεν το ξέρουν, ο Τζαμαϊκανός (συμπατριώτης δηλαδή του Μπέϊλι) εξτρέμ ανήκει στη…Νότιγχαμ και παίζει στη Μίλαν δανεικός. Η Φόρεστ τον έχει αγοράσει 44 εκ. Ευρώ! Γενικά υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα πράγματα στο αποψινό παιχνίδι. Π.χ. ο Φρόϊλερ με τον Γιασάρι είναι συμπαίκτες στην Εθνική Ελβετίας, παίζοντας στην ίδια θέση. Και δεν είναι μόνο ο Φρόϊλερ και φυσικά ο Πιρόλα, που ήταν χρόνια στο Καμπιονάτο, αλλά και ο Πέντερσεν, τον οποίο ο Ολυμπιακός αγόρασε από την Τορίνο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πρέπει να προσέξει κάτι στις επιθετικές στατικές φάσεις ο Ρέτσος-ενώ είναι αλτικός και επικίνδυνος, συχνά κάνει φάουλ. Και κάπως έτσι «ακυρώθηκε» το πέναλτι που κέρδισε ο συμπαίκτης του ο Πιρόλα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Γιατί ο Ρέτσος έσπρωξε έναν αντίπαλο αμυνόμενο. Και είναι άλλες οι φορές που το έχει κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, με συνέπεια να μην μετράνε ουσιαστικά πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις.

Παρεμπιπτόντως, καλό είναι που ο διεθνής αμυντικός μπορεί και προωθεί την μπάλα στην επίθεση από την άμυνα, αλλά αυτό που κάνει όλο και περισσότερο εσχάτως, να κρατάει υπερβολικά την μπάλα στα πόδια του και τελικά φυσικά να την χάνει, πρέπει να το σταματήσει. Μαθηματικά θα προκύψει κλέψιμο και φάση και γκολ για την άλλη ομάδα. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνει ο Ρέτσος τον τελευταίο καιρό.

Όπως δεν έχει νόημα κι αυτό που κάνει ο Ορτέγα ειδικά στα τελευταία παιχνίδια-κακές πάσες στους συμπαίκτες του και ενίοτε πάσες στους αντιπάλους! Κι είναι απορίας άξιον πώς το επιτρέπουν αυτό ο Ιμανόλ και ο προπονητής των γκολκίπερ. Έχει γίνει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές! Δηλαδή, πόσα γκολ πρέπει να φάει ο Ολυμπιακός για να μην ξαναγίνει;

Και για το τέλος ένα ιμότζι