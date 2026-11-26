Μπεσίκτας: Αναγκαστική προσγείωση της αποστολής λόγω κεραυνού
Η Μπεσίκτας που ταξίδεψε εχτές για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Χαποέλ Μπερ Σεβά για το Europa League, χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ριζέ-Αρτβίν λόγω κεραυνού με την αποστολή της τουρκικής ομάδας να διανύει περίπου 100 χιλιόμετρα με πούλμαν για να φτάσει στην πόλη της Γεωργίας.
Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος σύμφωνα με αξιωματούχους τις Μπεσίκτας το χτύπησε κεραυνός με τα μέλη της αποστολής αλλά και επιβάτες να νιώθουν τις ισχυρές αναταράξεις. Εν τέλη χρειάστηκε να κάνει αναγαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ριζέ-Αρτβίν, και να συνεχίζει με λεωφορείο προς το Μπατούμι. Ρεπορτάζ του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού TRT Sport ανέφερε «Ήταν μια πολύ δύσκολη πτήση».
Η τουρκική ομάδα με ανακοινωσή της επιβεβαίωσε, και είπε για τα επόμενα βήματα μεταφοράς προς το Μπατούμι:
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«Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή μας στο Μπατούμι της Γεωργίας, για τον αγώνα του UEFA Europa League με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στη Ριζούντα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Μπατούμι. Η αποστολή μας θα μεταβεί στο Μπατούμι οδικώς».
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Beşiktaş’s team plane was struck by lightning on its way to Georgia for their Europa League match against Hapoel Be’er Sheva! The club confirmed the plane diverted to Rize, Turkey, due to bad weather in Batumi. https://t.co/pj4VqXUVMQ— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2026
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