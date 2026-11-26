Η πιθανή εντεκάδα του Ρούμπεν Αμορίμ για το αποψινό (26/11, 19:45) ματς της Μίλαν με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ούτε μια, ούτε δυο, ούτε τρεις αλλά 9 (!) απουσίες ποδοσφαιριστών καλείται να διαχειριστεί απόψε (26/11, 19:45, Live στο Gazzetta) ο Ρούμπεν Αμορίμ, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Η σπουδαία Μίλαν ταξίδεψε στην Αθήνα δίχως τους Μόντριτς, Πάβλοβιτς, Τσουκουέζε, Λόφτους-Τσικ, Σαλεμάκερς, Γκάμπια, Τερατσιάνο (Π), Καμάρντα και Μπαρτεσάγκι, γνωρίζοντας πως δίχως τους τρεις βαθμούς της νίκης τα πράγματα όσον αφορά την είσοδο στην 24άδα θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα (σσ έχει 3 βαθμούς).

Έτσι, ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που στις δηλώσεις του αποθέωσε τον Νταβίντ Κάρμο, σκέφτεται να παρατάξει μια εντεκάδα με ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή του, για να «χτυπήσει» το παιχνίδι. Σύμφωνα λοιπόν με το Sky Sport, η πιθανή σύνθεση των Ροσονέρι σε σχηματισμό 4-4-1-1 θα είναι:

Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιβαρά, Εστουπινιάν, Γιασάρι, Ραμπιό, Μορέιρα, Πούλισιτς, Χάτσινσον και Γκονσάλο Ράμος.