Ο Βάσκος τεχνικός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Μίλαν. Τρεις στόπερ στην 11άδα.

Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στη Μίλαν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη. Στο βασικό σχήμα των Πειραιωτών υπάρχουν 3 στόπερ, οι Σμαϊλοβιτς - Πιρόλα - Ρέτσος. Σε αυτήν την περίπτωση είτε θα προκύψει 3-4-3 είτε ο Ρέτσος θα είναι εξάρι στη διάταξη του Ιμανόλ. Οι 11 των Ερυθρόλευκων: Ορτέγκα, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, Πέντερσεν, Φρόιλερ, Σα, Ζέλσον, Ζότα και Γκονζάλες.

Εν πρώτοις η UEFA έδωσε σχηματισμο με τους Φρόιλερ και Σα στο κέντρο και δεξιά πλευρά (άκρα άμυνας και άκρα επίθεσης με Ρέτσο - Πέντερσεν και μένει να δούμε το πώς θα είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Ολυμπιακός. Ο Αλγκουαθίλ πάντως έχει δοκιμάσει ουκ ολίγα πράγματα και είχε σκεφτεί και το 3-4-3 και το 4-3-3 αλλά και τον Ρέτσο ως εξάρι. Στον πάγκο των Ερυθρόλευκων είναι οι: Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Κάρμο, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ, Μπακούλας, Τικνιζάν, Φίλης και Τουφάκης.