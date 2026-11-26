Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς με τη Μίλαν
Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στη Μίλαν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη. Στο βασικό σχήμα των Πειραιωτών υπάρχουν 3 στόπερ, οι Σμαϊλοβιτς - Πιρόλα - Ρέτσος. Σε αυτήν την περίπτωση είτε θα προκύψει 3-4-3 είτε ο Ρέτσος θα είναι εξάρι στη διάταξη του Ιμανόλ. Οι 11 των Ερυθρόλευκων: Ορτέγκα, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, Πέντερσεν, Φρόιλερ, Σα, Ζέλσον, Ζότα και Γκονζάλες.
Εν πρώτοις η UEFA έδωσε σχηματισμο με τους Φρόιλερ και Σα στο κέντρο και δεξιά πλευρά (άκρα άμυνας και άκρα επίθεσης με Ρέτσο - Πέντερσεν και μένει να δούμε το πώς θα είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Ολυμπιακός. Ο Αλγκουαθίλ πάντως έχει δοκιμάσει ουκ ολίγα πράγματα και είχε σκεφτεί και το 3-4-3 και το 4-3-3 αλλά και τον Ρέτσο ως εξάρι. Στον πάγκο των Ερυθρόλευκων είναι οι: Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Κάρμο, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ, Μπακούλας, Τικνιζάν, Φίλης και Τουφάκης.
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