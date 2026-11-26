Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για το πρώτο πολύ δυνατό αγωνιστικό τεστ του Ολυμπιακού στην περίοδο που έχει χάσει τόσους κομβικούς παίκτες του.

Το Ολυμπιακός - Μίλαν είναι πρακτικά το πρώτο παιχνίδι όπου ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα έχει τις περισσότερες απώλειες από κάθε άλλη φορά και παίκτες που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καθώς είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως πχ ο Σιπιόνι. Ο Ολυμπιακός χτυπήθηκε από τους τραυματισμούς των Έσε, Πουέρτα, Τσικίνιο και εσχάτως του Μπέιλι και για πρώτη φορά θα παίξει σε αυτήν την περίοδο με τόσο δυνατό αντίπαλο. Χτυπημένη από προβλήματα είναι και η Μίλαν αλλά ξεκάθαρα μία τέτοια ομάδα είναι ένα άλλο μέγεθος και πάντα υπολογίσιμη στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε το τι είπε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τους Ιταλούς. Πώς ακόμα και με την τωρινή τους βαθμολογική συγκομιδή είναι ομάδα που μπορεί ακόμα και να πάρει το Europa.

Τελειώνουμε με τα των απουσιών καθώς πρώτος απ' όλους ο Ισπανός προπονητής ξεκαθάρισε και πάλι ότι δεν αναζητά δικαιολογίες, δεν ψάχνει άλλοθι και θα στηριχθεί στους παίκτες που έχει και τους οποίους πιστεύει πολύ - όπως τους μετέφερε κιόλας σχετικά - και θα στηρίξει και αυτήν την περίοδο. Ο Βάσκος τεχνικός το έθιξε εκ νέου άλλωστε: όποια και να είναι τα δεδομένα θέλει μία ομάδα και μία εικόνα για την οποία να είναι περήφανος ο κόσμος των Ερυθρόλευκων.

Το ματς με τη Μίλαν μπορεί να παρασύρει και τα επόμενα παιχνίδια των Πειραιωτών

Με βάση το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ το παιχνίδι με τη Μίλαν θα είναι το πιο δύσκολο καθώς καλώς εχόντων των πραγμάτων με τον Άρη (την Κυριακή εκτός έδρας) θα έχει επιλογές όπως πχ τον Σιπιόνι για το κέντρο και ενώ με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο θα υπάρχει η υποχρεωτικότητα της παρουσίας των μικρών στην 11άδα. Η Μίλαν είναι ξεκάθαρα μία ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολα στους Ερυθρόλευκους, οπότε θα έχει φοβερά μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα καταρτιστεί το κέντρο και η μεσοεπιθετική γραμμή και το εάν θα υπάρξει αλλαγή σχηματισμού ή όχι.

Είναι όμως σαφές ότι εάν τα πράγματα με τη Μίλαν κυλήσουν καλά από αγωνιστικής σκοπιάς τότε όλο αυτό μπορεί να φέρει μία καλή αύρα για τα επόμενα ματς, ξεκινώντας από το Άρης - Ολυμπιακός που επίσης δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Υ.Γ. Ο Ιμανόλ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Μόλις τελείωσε το Ολυμπιακός - Ηρακλής έπιασε τον Ζότα και του μίλησε για την απόφασή του να εκτελέσει το πέναλτι στην επανάληψή του ο Μπέιλι και ενώ πήγαν στο σημείο για την εκτέλεσή του εκτός από τον Ζότα οι Σα και Μάριους αλλά και ο Μπέιλι.

Υ.Γ 2 Ρέτσος, Σα, Τουφάκης και Φίλης. Αυτούς τους τέσσερις «έδειξε» ως πιθανούς παρτενέρ του Φρόιλερ ο κόουτς. Σε μία εκ των δοκιμών πάντως είχε τον Μπακούλα μαζί με τον Φρόιλερ.