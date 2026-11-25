Ο διεθνής Ελβετός χαφ της ομάδας της Μίλαν, Άρντον Γιασάρι, έκανε τοποθέτηση και για τον συμπατριώτη του και μέσο του Ολυμπιακού, Ρέμο Φρόιλερ.

Ανάμεσα στα όσα είπε ο Γιασάρι τοποθετήθηκε και για τον Φρόιλερ. Συγκεκριμένα είπε πριν το Ολυμπιακός - Μίλαν: «Θα έχω έξτρα κίνητρο. Έχουμε μιλήσει για αυτόν τον αγώνα (και την ατμόσφαιρα) όταν ήμασταν στην Εθνική. Ανυπομονεί να παίξει απέναντί μας. Και εγώ ανυπομονώ να παίξω απέναντί του. Θα είναι ένα φοβερό ματς. Περιμένω πώς και πώς να τον δω. Θα ήθελα και θέλω να τον νικήσω».