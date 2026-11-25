Ολυμπιακός - Μίλαν: Ένα ακόμα sold out για το φαληρικό γήπεδο
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Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήριά του για το παιχνίδι με αντίπαλο τη Μίλαν το απόγευμα της Πέμπτης.
Εισιτήρια ήταν και... πάνε και κάτι απόλυτα αναμενόμενο να συμβεί καθώς η ζήτηση ήταν τεράστια από την πρώτη στιγμή για τον συγκεκριμένο αγώνα. Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι υπήρξε και επίσημα sold out για το παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Μίλαν. Ένα ακόμα για φέτος στο γήπεδο Καραϊσκάκη και ενώ θα υπάρξει κορεό από τον κόσμο πριν την αναμέτρηση αυτή για τη League Phase του Europa League.
@Photo credits: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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