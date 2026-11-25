Ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε και για το παιχνίδι GTA που είναι της μόδας και δήλωσε ότι προτιμά οι παίκτες του να παίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ουκ ολίγα πράγματα είπε ο Πορτογάλος προπονητής της Μίλαν πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Ρούμπεν Αμορίμ μιλώντας για το παιχνίδι των Ροσονέρι την Πέμπτη στο Φάληρο δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις και στάθηκε στο ότι «είναι δύσκολο να προστατέψεις έναν παίκτη, δεδομένων των καιρών που διανύουμε. Οι νεότεροι παίκτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στο να διαχειριστούν την κριτική — είναι μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη στην οποία μεγάλωσα εγώ.

Όταν με ρωτήσατε για το GTA (Grand Theft Auto), θα προτιμούσα, για να είμαι ειλικρινής, (και προτιμώ) οι παίκτες μου να περνούν όλη τη μέρα παίζοντας αυτό, παρά να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον αγώνα με τη Φροζινόνε, δεν διάβασα απολύτως τίποτα: έτσι επιλέγω να ζω τη ζωή μου και να βιώνω την καθημερινότητά μου».