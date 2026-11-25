Αμορίμ για τον Κάρμο: «Είναι μεγάλο ταλέντο, ελπίζω να παίξει καλά αύριο!»
Με καθυστέρηση άρχισε η συνέντευξη Τύπου της Μίλαν καθώς η αποστολή της άργησε να φτάσει στην Ελλάδα. Από την άλλη ο Ρούμπεν Αμορίμ μιλώντας για το Ολυμπιακός - Μίλαν αναφέρθηκε και στον Κάρμο - τον οποίο γνωρίζει καλά λόγω Πορτογαλίας - που έχει θητεύσει στη Μπράγκα. Η Gazzetta Dello Sport έγραψε ότι αναφερόταν στον Τσικίνιο ωστόσο ο τεχνικός της Μίλαν μίλησε για τον Κάρμο και ανέφερε ότι «ο Κάρμο είναι μεγάλο ταλέντο αλλά έχει παρορμητικότητα. Ελπίζω να παίξει καλά αύριο και πραγματικά ελπίζω να έχει μία φοβερή καριέρα μπροστά του».
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