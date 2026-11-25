Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έκανε εν μέσω ασκήσεων τις δοκιμές του πριν τον αγώνα με τη Μίλαν.

Ο κόουτς Αλγκουαθίλ τις έκανε τις δοκιμές του σε επίπεδο ασκήσεων στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τη Μίλαν. Την ώρα που οι πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε κατά νου και το 3-4-3 για το Ολυμπιακός - Μίλαν ο Βάσκος είχε στον Ρέντη μία ομάδα με άμυνα με Ρέτσο, Πιρόλα, Σάλιακα και Τικνιζάν. Κέντρο με Μπακούλα και Φρόιλερ και πίσω από τον φορ Γκονζάλες είχε τους Ζότα, Φορτούνη και Ζέλσον.

Στην άλλη ομάδα ήταν στην άμυνα οι Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Πέντερσεν και Μπρούνο στην άμυνα. Στο κέντρο ήταν οι Φίλης και Σιπιόνι και ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο Τουφάκης. Πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ ήταν μεταξύ άλλων και οι Μάριους, Σα και Ρόκα. Προφανώς και δεν είναι σχήματα που αναδεικνύουν ξεκάθαρο δείγμα 11άδας. Ίσως η πρώτη 11άδα να είχε περισσότερες πιθανότητες αλλά σαφή πρόβλεψη δεν μπορεί να προκύψει πάνω σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι σε αυτές τις δοκιμές υπάρχουν και παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Μία εκτίμηση θα ήταν με τον Σα να γυρίζει ως οκτάρι δίπλα στον Φρόιλερ για να παίξει πιο μπροστά ο Ζότα. Αυτό εφόσον έχει αποφασιστεί η 4άδα πίσω και δεν υπάρξει τριάδα. Στην περίπτωση της 4άδας ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Φρόιλερ και Σα και τριάδα με Ζότα, Ζέλσον και Φορτούνη πίσω από τον Γκονζάλες ή τον Γιάρεμτσουκ.

Θυμίζουμε πάντως ότι ο ίδιος ο Αλγκουαθίλ ανέφερε πάντως τους Ρέτσο, Σα, Τουφάκη και Φίλη ως υποψηφίους για παρτενέρ του Φρόιλερ. Όσο για την αποστολή; Σε αυτήν βρίσκονται μέσα και ο Φίλης και ο Μπακούλας αλλά και ο Τουφάκης. Δείτε πιο κάτω την αποστολή.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέση

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Στουρνάρας και Γεωργακόπουλος

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν

Μέσοι και μεσοεπιθετικοί: Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Φρόιλερ, Μπακούλας, Φίλης και Τουφάκης

Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες