Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr ορισμένα στοιχεία που έχει δείξει φέτος η Μίλαν, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια της.

Ο Ολυμπιακός έχει εντοπίσει συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους «ροσονέρι». Η πίεση στην πρώτη πάσα, οι χώροι ανάμεσα στις γραμμές, οι γρήγορες μεταβάσεις και οι στατικές φάσεις αποτελούν πιθανά «κλειδιά» για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Προσοχή απαιτείται και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι Ιταλοί έχουν ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τέταρτο στο πρωτάθλημα.

Πίεση στην πρώτη πάσα και χτύπημα στους χώρους

Η Μίλαν είναι μία ομάδα με ποιότητα, εμπειρία και ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, παρότι έχει κάμποσες απουσίες. Δεν είναι, όμως, χωρίς αδυναμίες. Και ο Ολυμπιακός καλείται να τις αναζητήσει, να τις αναδείξει και κυρίως να τις εκμεταλλευτεί, εφόσον θέλει να πανηγυρίσει μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να επιχειρήσουν οι «ερυθρόλευκοι» είναι να δυσκολέψουν την ανάπτυξη των Ιταλών από την αμυντική τους γραμμή. Η Μίλαν επιδιώκει να κυκλοφορεί την μπάλα από πίσω και να βρίσκει καθαρές επιλογές για να μεταφέρει το παιχνίδι προς τη μεσαία γραμμή. Όταν, όμως, ο αντίπαλος ανεβάζει την ένταση της πίεσης και κλείνει τις διαθέσιμες γραμμές πάσας, οι «ροσονέρι» δεν αποφεύγουν πάντοτε τα λάθη. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αλγκουαθίλ.

Η πίεση, ωστόσο, χρειάζεται σωστό συγχρονισμό. Δεν αρκεί να τρέχουν οι ποδοσφαιριστές προς την μπάλα, αλλά πρέπει να κλείνουν και οι κοντινές επιλογές του αντιπάλου. Εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να οδηγήσει τη Μίλαν σε βιαστικές μεταβιβάσεις, θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει μπάλες σε επικίνδυνα σημεία και να επιτεθεί πριν προλάβει να οργανωθεί η ιταλική άμυνα.

Ταχύτητα και επιθέσεις στην πλάτη

Εξίσου σημαντική θα είναι η αξιοποίηση των χώρων που αφήνονται όταν η Μίλαν ανεβάζει τις γραμμές της. Οι Πειραιώτες έχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα με την ταχύτητα και την ατομική τους ενέργεια. Ο Ζότα Σίλβα, ο Ζέλσον Μαρτίνς και οι υπόλοιποι παίκτες της επιθετικής γραμμής μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά όπλα, εφόσον βρουν τις κατάλληλες συνθήκες για να κινηθούν στο ένας εναντίον ενός ή να επιτεθούν στην πλάτη των αμυντικών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιοχή ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την αμυντική τετράδα των Ιταλών. Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να τοποθετήσει ποδοσφαιριστές σε αυτόν τον χώρο, θα δημιουργήσει διλήμματα στους αντιπάλους του. Θα πρέπει είτε να βγει κάποιος από την άμυνα για να πιέσει είτε να επιτρέψει στους «ερυθρόλευκους» να γυρίσουν με πρόσωπο προς την εστία. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ζώνη στην οποία μπορεί να προκύψει σημαντικό πλεονέκτημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γρήγορη μεταφορά της μπάλας. Οι πολλές επαφές και η καθυστέρηση στην εκδήλωση της επίθεσης θα επιτρέψουν στη Μίλαν να επιστρέψει στις θέσεις της. Αντίθετα, οι άμεσες μεταβιβάσεις και οι σωστές κινήσεις χωρίς την μπάλα μπορούν να αποδιοργανώσουν την αμυντική της λειτουργία.

Υπομονή, αλλαγές πλευράς και στατικές φάσεις

Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να αναζητήσει αποκλειστικά τις γρήγορες επιθέσεις. Θα υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες θα χρειαστεί να κυκλοφορήσει με υπομονή την μπάλα, να μεταφέρει το παιχνίδι από τη μία πλευρά στην άλλη και να αναγκάσει τη Μίλαν να μετακινήσει ολόκληρο τον αμυντικό της μηχανισμό. Η δημιουργία υπεραριθμιών στα άκρα μπορεί να ανοίξει διαδρόμους, είτε για διεισδύσεις είτε για μεταβιβάσεις προς την περιοχή.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, άλλωστε, οι στατικές φάσεις μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές. Τα κόρνερ και τα φάουλ αποτελούν ευκαιρίες που δεν πρέπει να περάσουν ανεκμετάλλευτες, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει εμφανίσει προβλήματα στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Ο Ολυμπιακός διαθέτει ποδοσφαιριστές με καλή παρουσία στον αέρα, αλλά και εκτελεστές που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες προϋποθέσεις. Μία καλά δουλεμένη κομπίνα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Το επικίνδυνο τέταρτο της Μίλαν

Υπάρχει, όμως, και μια παράμετρος που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του Ολυμπιακού. Κι αυτή αφορά την χρονική κατανομή των γκολ της Μίλαν. Στις πρώτες 12 αγωνιστικές της Serie A οι «ροσονέρι» έχουν πετύχει 28 τέρματα, παρουσιάζοντας ελαφρώς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, έχουν σημειώσει 15 γκολ μετά την ανάπαυλα και 13 στο πρώτο 45λεπτο.

Το πιο παραγωγικό τους διάστημα είναι από το 61' έως το 75'. Σε αυτό το τέταρτο έχουν βρει δίχτυα 11 φορές, αριθμός που αποτελεί σαφή προειδοποίηση για την αμυντική λειτουργία των Πειραιωτών. Ακολουθεί το πρώτο τέταρτο των αναμετρήσεων με επτά γκολ, ενώ τέσσερα έχουν σημειωθεί από το 16' έως το 30'. Στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου η συγκομιδή είναι δύο τέρματα, στο διάστημα 46'-60' τρία και στο τελευταίο τέταρτο μόλις ένα.

Άλλη εικόνα στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή παρουσία της Μίλαν παρουσιάζει διαφορετική εικόνα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Στις τέσσερις αναμετρήσεις της League Phase έχει πετύχει συνολικά τέσσερα γκολ, όλα στην αναμέτρηση με τη Σάλτσμπουργκ, την οποία νίκησε με 4-0. Τα τέρματα σημειώθηκαν στο 15', στο 32', στο 49' και στο 72'. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, σε αντίθεση με την εικόνα της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να διατηρήσει την ίδια συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ειδικά μετά το 60ό λεπτό, όταν η Μίλαν έχει δείξει ότι μπορεί να ανεβάσει την αποτελεσματικότητά της, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και η αμυντική ισορροπία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται επιθετικότητα χωρίς απερισκεψία, ένταση χωρίς να χάσουν τη συνοχή τους και κυρίως αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν. Οι αδυναμίες της Μίλαν υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι να τις μετατρέψουν σε αγωνιστικό πλεονέκτημα.